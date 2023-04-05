Разработчик Cyberpunk 2077 расказал о том, почему из игр вырезают контент

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых видеоиграх есть функции, которые никогда не были выпущены? Киберпанк 2077 не исключение, несмотря на ажиотаж вокруг выпуска игры, некоторые функции так и не вошли в финальный продукт.

Одним из наиболее ярких примеров вырезанного контента в Cyberpunk 2077 является железнодорожная система. По словам Павла Сасько, квест-директора игры, железнодорожная система не использовалась до тех пор, пока CD Projekt Red не объявила, что не планирует включать ее в игру.

Вырезанный контент — обычное дело в разработке видеоигр. Это происходит, когда разработчикам приходится удалять функции, которые не подходят игре или имеют низкое качество. Это может произойти на любом этапе разработки, от раннего концепт-арта до финальной стадии полировки. Вырезанное содержимое может быть чем угодно, от целого уровня до отдельного элемента.

Вырезанный контент может оказать существенное влияние на конечный продукт. Разработчики могут удалить функции, которые игроки с нетерпением ожидали, что привело к разочарованию и негативным отзывам. Однако вырезанный контент также может улучшить общее качество игры за счет удаления функций, которые не работают должным образом или не соответствуют теме игры.

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