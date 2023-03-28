Представитель CD Project RED высказался по поводу добавления метро в Cyberpunk 2077

2:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Cyberpunk 2077 — игра, которая с момента своего выпуска находится в центре внимания благодаря своей захватывающей дух графике, увлекательному сюжету и захватывающему игровому процессу. Однако похоже, что разработчики игры, CD Projekt RED, работают над новым обновлением, которое, возможно, наконец принесет в Найт-Сити функционирующее метро. .

Недавно на западных форумах появились слухи о том, что Cyberpunk 2077 может получить функционирующее метро в грядущем обновлении. Эти слухи проистекают из декабрьской записи, где один из разработчиков CD Projekt RED упомянул, что работающее "метро" будет реализовано в одном из патчей игры. Несмотря на наличие полноценного мода, добавляющего в игру станции метро, фанаты все равно хотят увидеть официальную реализацию этой механики.

Однако фанаты были разочарованы, когда менеджер сообщества Марчин Момот опроверг слухи о добавлении в игру функционирующего метро. Это произошло после того, как его коллега также опроверг слухи о добавлении аниме-персонажей в грядущий DLC.

"Небольшое пояснение по этой теме, поскольку многие люди отмечают меня со вчерашнего дня. Ничего не изменилось относительно системы метро в Cyberpunk 2077 — мы не планируем добавлять ее в будущем." — говорит Момот.

В своем аккаунте в Твиттере Марчин Момот пояснил, что функционирующее метро не будет добавлено в Cyberpunk 2077. Игроки говорили о системе метро с момента выпуска игры, и даже моддеры пытались ее реализовать. Однако CD Projekt RED эту идею реализовать не хочет.

Несмотря на надежды и пожелания фанатов Cyberpunk 2077, кажется, что функционирующее метро в игру не добавят в ближайшее время. Хотя идея системы метро в Night City, несомненно, добавила бы в игру реалистичности, похоже, что у CD Projekt RED другие приоритеты. Несмотря на это, преданное игровое сообщество может быть уверено, что CD Projekt RED продолжит поддерживать и обновлять Cyberpunk 2077, чтобы она оставалась захватывающей и приятной для всех игроков.

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