Для God of War Ragnarok вышло обновление 4.00

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Последнее обновление для God of War Ragnarok, выпущенное студией Santa Monica Studio, включает в себя долгожданный режим "Новая игра+", повышенный максимальный уровень и многое другое. Обновление весит 847 МБ.

Доступ к Новой игре+

Стоит отметить, что для запуска любого нового прохождения игры + требуется сохраненный файл с пройденной основной сюжетной линией.

Новый максимальный уровень

И Кратос, и враги имеют повышенный максимальный уровень. Обновите свое снаряжение 9-го уровня до его новой версии "Плюс", чтобы разблокировать дополнительные уровни развития.

Новое снаряжение

Броня Черного Медведя — сразу доступна в НИ+.

Спартанская броня — доступна для покупки в лавке гномов за рубленое серебро.

Броня Ареса — доступна для покупки в лавке гномов за рубленое серебро.

Доспехи Зевса — можно получить, победив Гну, королеву Валькирий, и завершив определенные "Остатки Асгарда" после сохранения НИ+.

Щит спартанский аспис — доступен для покупки в лавке гномов за рубленое серебро.

Внешний вид брони

13 существующих доспехов имеют новые цветовые комбинации. 12 из них можно приобрести у братьев хульда и применить к любой из существующих доспехов 9+ уровня в меню трансмогрификации. Последний внешний вид брони предназначен для брони берсерка, для получения которой вам нужно будет победить Короля берсерков в NG+.

Полный список изменений можно посмотреть здесь.

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