CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Польский разработчик видеоигр CD Projekt RED начал нанимать новых сотрудников для разработки сиквела своей очень популярной игры Cyberpunk 2077, также известной как Project Orion. Компания сделала объявление на своем официальном сайте, предложив вакансию для отдельных лиц. К сожалению, на данный момент о проекте известно очень мало.

В вакансии четко указано, что это "продолжение Cyberpunk 2077", без какого-либо упоминания названия нового проекта.

"Вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к нашей новейшей студии в Бостоне и работать над продолжением Cyberpunk 2077? Если да, не стесняйтесь оставлять свое резюме", — говорится в описании вакансии.

Вакансии для сиквела включают несколько вакансий, таких как программисты игрового процесса, дизайнеры квестов, художники по окружению и другие. Студия ищет людей, увлеченных франшизой Cyberpunk 2077 и обладающих соответствующими навыками и опытом в разработке игр. Позиции требуют знания языков программирования, игровых движков и творческого решения проблем.

Читайте также:

Overwatch 2: трейлер нового героя поддержки

Новый трейлер Cyberpunk представил Overdrive mode

GTA 6 может получить мультиплеер в сюжетном режиме

Дополнение для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty разрабатывается с 2021 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.