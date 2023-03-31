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Дополнение для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty разрабатывается с 2021 года

2:05
Видеоигры

CD Projekt Red недавно опубликовала свой финансовый отчет за 2022 год, раскрывая некоторые интересные идеи. Например, продажи Cyberpunk 2077 в прошлом году были выше, чем в 2021, благодаря аниме Edgerunners. Кроме того, отчет проливает свет на то, как CDPR тратит свое время и ресурсы на различные проекты.

Дополнение для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty разрабатывается с 2021 года

Крупнейший проект CDPR — Phantom Liberty, грядущий DLC для Cyberpunk 2077. 

Обычно студии начинают работать над расширениями и DLC еще до выхода оригинальной игры. Однако из-за проблемного запуска Cyberpunk 2077 CDPR пришлось потратить много времени и ресурсов на исправление багов, прежде чем перейти к пострелизному контенту. 

Хотя мы до сих пор не знаем, когда выйдет Phantom Liberty, мы, по крайней мере, знаем, когда узнаем о нем больше.  CDPR объявил, что мы получим больше новостей о Phantom Liberty в июне, поэтому мы ожидаем, что релиз состоится где-то во второй половине 2023 года.

Phantom Liberty — грядущий DLC для Cyberpunk 2077, действие которого происходит в Найт-Сити, антиутопическом мегаполисе, где игроки погружаются в мир киберпанка, полный персонажей, миссий и сюжетных линий. В Phantom Liberty игроки получат новые квесты, персонажей, оружие и транспортные средства, а также новые способы настройки своих персонажей.

DLC обещает добавить больше глубины Cyberpunk 2077, одной из самых амбициозных ролевых игр всех времен. Фанаты надеются, что первоначальный выпуск игры изобилует ошибками и проблемами с производительностью, и Phantom Liberty выполнит первоначальное обещание игры о захватывающем мире киберпанка.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Official Teaser
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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