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CD Project RED сообщает о значительном росте выручки в 2022 году

2:52
Видеоигры

CD Projekt Red, компания по разработке игр, стоящая за популярными играми The Witcher и Cyberpunk 2077, недавно опубликовала отчет о доходах за 2022 год, и результаты оказались положительными. Чистая прибыль компании значительно увеличилась на 66% благодаря увеличению выручки и снижению общих операционных расходов.

CD Project RED сообщает о значительном росте выручки в 2022 году

Согласно отчету, выручка CD Projekt Red за 2022 год достигла 953 млн злотых (17 млрд рублей) по сравнению с 888 млн злотых (15 млрд рублей) в предыдущем году, а чистая прибыль выросла до 347 млн злотых (6 млрд рублей), по сравнению с 209 млн злотых (3,5 млрд рублей) в 2021 году. Несмотря на выдающиеся результаты, компании не удалось превзойти свой успех в 2020 году, когда выпуск Cyberpunk 2077 привел к резкому скачку доходов, в результате чего ее годовая прибыль составила впечатляющие 1,15 миллиарда злотых (20,5 миллиардов рублей).

С точки зрения годового роста, CD Projekt Red продемонстрировала увеличение выручки на 7%, что является заметным достижением, особенно если учесть, что прошло два года с момента выпуска последней крупной игры компании. Несмотря на тяжелое начало, Cyberpunk 2077 добилась стабильных продаж благодаря приверженности компании к исправлению первоначальных проблем игры и добавлению нового контента. Успех аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" от Netflix также способствовал возрождению игры в конце 2022 года.

CD Projekt Red также сообщила о снижении операционных расходов на 18%, что еще больше увеличило ее чистую прибыль. Компания объяснила большую часть этой экономии сокращением расходов на обновление и улучшение Cyberpunk 2077, а также затратами на этап исследований для предстоящих проектов, которые были основными причинами снижения прибыли в 2021 году.

В дополнение к финансовому отчету CD Projekt Red также поделилась интересными новостями о своих будущих проектах. Компания объявила, что возобновит разработку Project Sirius, под названием Ведьмак 4. Кроме того, ожидается, что маркетинговая кампания грядущего расширения Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, начнется в июне этого года.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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