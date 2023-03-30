CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023

1:47 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red в прошлом получал свою долю негатива, но анонс первого крупного DLC для игры в прошлом году стал захватывающей новостью. Подтвержденный DLC под названием Phantom Liberty был первоначально анонсирован в апреле 2022 года, и это будет единственный DLC, выпущенный для игры. Новость одновременно обрадовала и разочаровала игроков, которые приветствовали новый контент, но были недовольны отсутствием обновлений в будущем.

Сегодня разработчики объявили, что больше информации о DLC будет выпущено в июне этого года. Они подтвердили, что DLC находится на завершающей стадии производства и что над проектом работает команда из 340 человек. Хотя подробности рекламной кампании еще не разглашаются, возможно, они будут раскрыты во время прямых трансляций, как это было до выхода самой игры.

Конкретной даты выхода DLC пока не объявлено, но разработчики в очередной раз подтвердили, что оно выйдет до конца 2023 года. Вполне вероятно, что DLC выйдет осенью, но рекламная кампания Phantom Liberty может просуществовать еще дольше.

Сюжетная линия DLC будет связана с Новыми Соединенными Штатами Америки, а одним из ключевых персонажей станет Соломон Рид, которого играет Идрис Эльба. Phantom Liberty будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но не на консолях предыдущего поколения. Объявление о начале рекламной кампании Phantom Liberty было сделано CD Projekt в рамках финансового отчета за 2022 год.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Official Teaser