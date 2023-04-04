Новый трейлер Cyberpunk представил Overdrive mode

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Долгожданная игра CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, получает крупное обновление с выпуском нового режима Overdrive. Это последнее обновление добавляет в игру полную трассировку лучей. В отличие от других методов количество источников света не ограничено, что обеспечивает точность теней, отражений и общего освещения всех объектов на ПК.

Чтобы использовать эту расширенную функцию, вам потребу-ется довольно мощное железо. Nvidia рекомендует графический процессор серии GeForce RTX 40 и Nvidia DLSS 3. В результате трассировка лучей применяется практически ко всему, от автомобильных фар и вывесок до уличных фонарей, что обеспечивает более реалистичное освещение сцен и персонажей. Эффект сделан настолько тщательно, что даже солнечные лучи и отражения отражаются от поверхностей.

В дополнение к этому захватывающему обновлению CD Projekt RED подтвердила более подробную информацию о своем платном дополнении Phantom Liberty, которое должно выйти в июне. Он будет доступен для Xbox Series X/S, PS5 и ПК в конце этого года.

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Cyberpunk 2077 | Ray Tracing: Overdrive Mode - 4K Technology Preview Reveal