Overwatch 2: трейлер нового героя поддержки

Разработчики Overwatch 2 только что выпустили в социальных сетях трейлер, демонстрирующий игровой процесс их последнего героя поддержки, Lifeweaver. Этот герой приносит уникальную предысторию.
Познакомьтесь с Нираном Пруксаманее, членом богатой тайской семьи и выпускником престижной архитектурной академии Вишкар. Во время учебы в академии он создал чудодейственную лечебную технологию под названием «Биосвет». С его помощью он мог исцелять больных и раненых. Нирун делил комнату в академии с Сатьей Васвани, более известной как Симметра. После завершения учебы Нирун начал работать в академии, но вскоре обнаружил, что в мире есть много проблем, которые он может решить.
Наблюдение за страданиями людей вдохновило Нирун помочь им и сделать мир лучше. Однако правила академии запрещали использование их технологий за пределами академии, и Нирун хотел помогать людям бесплатно. Столкнувшись с этой дилеммой, Ниран решил сбежать из Вишкара с прототипом Биосвета, и теперь он находится в бегах.
Lifeweaver будет доступен игрокам для получения через «Боевой пропуск», начиная с 11 апреля, что совпадает с началом 4-го сезона.
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