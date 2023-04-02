GTA 6 может получить мультиплеер в сюжетном режиме

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно пользователь Reddit под ником dlovan666 поделился информацией о предстоящей игре GTA 6, основываясь на утечках, которые появились в сети почти полгода назад. Он заявил, что игра может содержать встроенный кооперативный режим в сюжете, где игроки будут управлять двумя главными героями — Джейсоном и Люсией. В утекших роликах, которые были опубликованы вместе с графическими концептами игры, можно было увидеть двух играбельных персонажей, что подтверждает эту теорию.

В сюжетном режиме GTA 6 будет кооперативный режим. Когда вы играете за Джейсона в клубе, персонаж Люсии в конце концов двигается не как ИИ, она двигается так, как будто он контролируется другим игроком, что также может объяснить функцию (поделиться инвентарем) в игре.

Если эта информация окажется верной, то это будет значительным изменением для серии игр Grand Theft Auto, так как ранее кооперативный режим был доступен только в режиме онлайн-игры. Пока нет официального подтверждения о том, будет ли такой режим в игре, и что он может включать в себя, но это уже вызывает интерес и предвкушение у фанатов серии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.