Почему мы переедаем: основные причины — пока не узнаете, похудеть не получится

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Названы главные причины переедания

1:03
Здоровье

Переедание — досадная проблема, с которой сталкиваются многие люди. В статье мы расскажем, с чем обычно это связано.

Названы главные причины переедания
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что вызывает переедание

Наиболее частыми причинами переедания являются стресс, беспорядочное питание, жажда, неконтролируемые перекусы, влияние социокультурной среды. Гипоталамус, часть мозга, которая контролирует аппетит, может посылать неверные сигналы о сытости и голоде. Низкий уровень серотонина также играет роль в формировании компульсивного переедания. Ученые выявили генетическую мутацию, которая приводит к расстройствам пищевого поведения.

Как избавиться от переедания

Чтобы бороться с перееданием, ешьте только тогда, когда вы голодны. Важная задача для вас — научиться распознавать чувство голода.

Планируйте прием пищи заранее и следите за тем, чтобы между приемами пищи не было длительных перерывов. Не доедайте еду, если вам не хочется. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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