Почему мы переедаем: основные причины — пока не узнаете, похудеть не получится

Переедание — досадная проблема, с которой сталкиваются многие люди. В статье мы расскажем, с чем обычно это связано.
Наиболее частыми причинами переедания являются стресс, беспорядочное питание, жажда, неконтролируемые перекусы, влияние социокультурной среды. Гипоталамус, часть мозга, которая контролирует аппетит, может посылать неверные сигналы о сытости и голоде. Низкий уровень серотонина также играет роль в формировании компульсивного переедания. Ученые выявили генетическую мутацию, которая приводит к расстройствам пищевого поведения.
Чтобы бороться с перееданием, ешьте только тогда, когда вы голодны. Важная задача для вас — научиться распознавать чувство голода.
Планируйте прием пищи заранее и следите за тем, чтобы между приемами пищи не было длительных перерывов. Не доедайте еду, если вам не хочется.
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