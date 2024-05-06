Учёные обнаружили сбой в гравитации: как новая модель переворачивает понимание Вселенной

Исследователи из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии обнаружили "космический сбой" в гравитации, который может помочь объяснить ускоренное расширение Вселенной.
Несмотря на долгое использование теории общей относительности Альберта Эйнштейна, она сталкивается с трудностями при объяснении космических масштабов, особенно на уровне скоплений галактик. В ответ исследователи предложили модель, модифицирующую теорию Эйнштейна для решения этих несоответствий, сообщает Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.
Они утверждают, что гравитация становится примерно на один процент слабее на огромных расстояниях, предложив новый подход к пониманию космического масштаба, который может открыть новые перспективы в астрономии и физике.
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