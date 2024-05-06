Учёные обнаружили сбой в гравитации: как новая модель переворачивает понимание Вселенной

Учёные обнаружили "космический сбой" в гравитации

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии обнаружили "космический сбой" в гравитации, который может помочь объяснить ускоренное расширение Вселенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на долгое использование теории общей относительности Альберта Эйнштейна, она сталкивается с трудностями при объяснении космических масштабов, особенно на уровне скоплений галактик. В ответ исследователи предложили модель, модифицирующую теорию Эйнштейна для решения этих несоответствий, сообщает Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Они утверждают, что гравитация становится примерно на один процент слабее на огромных расстояниях, предложив новый подход к пониманию космического масштаба, который может открыть новые перспективы в астрономии и физике.