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Тренер назвал упражнения для мышц ног

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Спорт

Тренер Денис Соломин рассказал, от каких упражнений ноги будут "гореть".

Тренер назвал упражнения для мышц ног
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, в состав нижних конечностей входят самые крупные мышцы нашего организма, помогающие сжечь максимальное количество калорий и, как считается, получить максимальный гормональный отклик от тренировки.

Тренер рассказал, что эффективные упражнения на ноги можно делать не только в зале, но и в домашних условиях.

Для того, чтобы горели нижние конечности, отлично подойдут упражнения: латеральные наклоны тазом; наклон на ноге с опорой на стену; латеральные выпады; присед на одной ноге, пишет портал "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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