Тренер назвал упражнения для мышц ног

Тренер Денис Соломин рассказал, от каких упражнений ноги будут "гореть".
По его словам, в состав нижних конечностей входят самые крупные мышцы нашего организма, помогающие сжечь максимальное количество калорий и, как считается, получить максимальный гормональный отклик от тренировки.
Тренер рассказал, что эффективные упражнения на ноги можно делать не только в зале, но и в домашних условиях.
Для того, чтобы горели нижние конечности, отлично подойдут упражнения: латеральные наклоны тазом; наклон на ноге с опорой на стену; латеральные выпады; присед на одной ноге, пишет портал "СЭ".
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.