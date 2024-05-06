Три эффективных упражнения от напряжения в спине

Три эффективных упражнения от напряжения в спине

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Фитнес-тренер и автор личного блога о здоровом образе жизни Анна Егорова рассказала, как снять напряжение в спине. Для этого стоит сделать всего три упражнения.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первое упражнение — "Кошка", оно мягко растягивает позвоночник, укрепляет мышцы пресса, улучшает кровообращение и помогает снять напряжение в туловище, плечах и шее. Для выполнения встаньте на четвереньки, ладони строго под плечами, локти выпрямлены на протяжении всего упражнения.

"На вдохе расслабьте живот, поднимите взгляд вверх и аккуратно прогните позвоночник. На выдохе наклоните подбородок к груди, напрягите пресс и максимально округлите спину", — приводит слова тренера портал "СЭ".

Второе упражнение — наклон с опорой на стену. Техника выполнения: встаньте на расстоянии двух шагов от стены, ноги на ширине бедер. Наклонитесь вперед, упритесь ладонями в стену и растяните спину, почувствуйте натяжение мышц. Старайтесь наклоняться как можно ниже, чтобы лучше растянуть плечи. При этом важно сохранять ноги и спину прямыми.

Третье упражнение — "Поза ребенка". Оно растягивает и удлиняет позвоночник, ягодицы и подколенные сухожилия, а также помогает снятьнапряжение в пояснице и шее. Для выполнения: сядьте на голени, большие пальцы ног соприкасаются, а пятки разведены в стороны. Наклонитесь вниз и вытяните руки перед собой. Аккуратно двигайтесь вперед, пока лоб не коснется пола. Расслабляйтесь в этой позе в течение 3 минут и глубоко дышите.