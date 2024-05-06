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Настоящий водохлеб: по какой причине собака пьет много воды

Ветеринары ответили, почему собака пьет много воды

1:22
Зоосфера » Собаки

Если хозяин собаки действительно ответственный, он внимательно следит за изменениями в поведении своего четвероногого друга.

Ветеринары ответили, почему собака пьет много воды
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Очень важно регулярно контролировать, сколько животное ест и пьет. Например, если собака перестает пить воду, это серьезная причина для посещения ветеринара.

Иногда происходит и обратное: животное начинает потреблять воду в больших количествах.

Это может быть связано с различными факторами:

  • Возраст: обычно замечается, что собаки среднего и старшего возраста пьют меньше воды, в то время как молодые собаки могут пить неожиданно много.
  • Физические параметры: норма потребления жидкости у собак зависит от их размеров, поэтому крупные собаки обычно пьют больше, чем средние или маленькие.
  • Питание: повышенная жажда может возникнуть после употребления определённых продуктов, как у людей, так и у собак.

Другие возможные причины увеличенного потребления воды включают:

  • Беременность: беременные собаки часто испытывают повышенную жажду.
  • Жаркая погода: все живые существа чувствуют усиленную потребность в воде в жару.
  • Вкус воды: иногда собаки начинают пить больше, если им предложить воду, которая им особенно нравится, например бутилированную.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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