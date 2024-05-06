Настоящий водохлеб: по какой причине собака пьет много воды
Ветеринары ответили, почему собака пьет много воды
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Если хозяин собаки действительно ответственный, он внимательно следит за изменениями в поведении своего четвероногого друга.
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Очень важно регулярно контролировать, сколько животное ест и пьет. Например, если собака перестает пить воду, это серьезная причина для посещения ветеринара.
Иногда происходит и обратное: животное начинает потреблять воду в больших количествах.
Это может быть связано с различными факторами:
- Возраст: обычно замечается, что собаки среднего и старшего возраста пьют меньше воды, в то время как молодые собаки могут пить неожиданно много.
- Физические параметры: норма потребления жидкости у собак зависит от их размеров, поэтому крупные собаки обычно пьют больше, чем средние или маленькие.
- Питание: повышенная жажда может возникнуть после употребления определённых продуктов, как у людей, так и у собак.
Другие возможные причины увеличенного потребления воды включают:
- Беременность: беременные собаки часто испытывают повышенную жажду.
- Жаркая погода: все живые существа чувствуют усиленную потребность в воде в жару.
- Вкус воды: иногда собаки начинают пить больше, если им предложить воду, которая им особенно нравится, например бутилированную.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru