Настоящий водохлеб: по какой причине собака пьет много воды

Ветеринары ответили, почему собака пьет много воды

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если хозяин собаки действительно ответственный, он внимательно следит за изменениями в поведении своего четвероногого друга.

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Очень важно регулярно контролировать, сколько животное ест и пьет. Например, если собака перестает пить воду, это серьезная причина для посещения ветеринара.

Иногда происходит и обратное: животное начинает потреблять воду в больших количествах.

Это может быть связано с различными факторами:

Возраст: обычно замечается, что собаки среднего и старшего возраста пьют меньше воды, в то время как молодые собаки могут пить неожиданно много.

обычно замечается, что собаки среднего и старшего возраста пьют меньше воды, в то время как молодые собаки могут пить неожиданно много. Физические параметры: норма потребления жидкости у собак зависит от их размеров, поэтому крупные собаки обычно пьют больше, чем средние или маленькие.

норма потребления жидкости у собак зависит от их размеров, поэтому крупные собаки обычно пьют больше, чем средние или маленькие. Питание: повышенная жажда может возникнуть после употребления определённых продуктов, как у людей, так и у собак.

Другие возможные причины увеличенного потребления воды включают:

Беременность: беременные собаки часто испытывают повышенную жажду.

беременные собаки часто испытывают повышенную жажду. Жаркая погода: все живые существа чувствуют усиленную потребность в воде в жару.

все живые существа чувствуют усиленную потребность в воде в жару. Вкус воды: иногда собаки начинают пить больше, если им предложить воду, которая им особенно нравится, например бутилированную.