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Как страховка КАСКО может защитить даже самых осторожных водителей от неожиданных аварий

Почему страховка КАСКО важна для каждого водителя?

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Страхование

Многие опытные автомобилисты уверены, что им не требуется страховка КАСКО, поскольку они никогда не были инициаторами дорожных происшествий. Тем не менее, КАСКО может оказаться незаменимым даже для самых осторожных водителей в разнообразных обстоятельствах. Примерно 3 миллиона водителей в России используют автомобили без ОСАГО, что увеличивает риск столкновения с ними.

Почему страховка КАСКО важна для каждого водителя?
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Страховка КАСКО пригодится, если другой участник аварии откажется компенсировать ущерб. Она также будет полезна, если авария произошла по вашей вине или если вы случайно повредили свой автомобиль. Кроме того, такой полис обязателен при покупке авто в кредит, поскольку он гарантирует возврат инвестированных средств при возникновении проблем с транспортным средством.

Заключить договор КАСКО можно онлайн, через сайт или мобильное приложение, где доступен калькулятор для расчета стоимости полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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