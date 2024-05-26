Япония попросила Китай снять санкции из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Япония попросила КНР снять запрет на поставку морепродуктов

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время прошедших переговоров в Сеуле с премьером Госсовета Китая Ли Цяном обсудил вопрос о снятии запрета на импорт японских морепродуктов. Этот запрет был введен Пекином в ответ на ситуацию со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1".

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Кисида отметил, что он подробно объяснил китайской стороне обстоятельства процесса сброса воды с "Фукусимы-1". Он подчеркнул, что вся операция проводится под тщательным контролем и одобрением специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что должно гарантировать её безопасность, сообщает ТАСС.

Японский премьер-министр также сообщил журналистам, что по итогам встречи они с Ли Цяном договорились усилить консультации на уровне министерств для более эффективного решения данной проблемы. Обе стороны выразили готовность продолжать диалог и искать взаимоприемлемые решения.