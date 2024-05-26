Ученые нашли замену стеклу в бамбуке

Ученые из Университета лесного хозяйства в южно-центральном регионе Китая разработали метод изготовления прозрачного бамбука. Этот инновационный строительный материал станет заменой кварцевому стеклу и прозрачной древесине.
Основным преимуществом бамбука является его уникальная скорость роста, что позволяет повторно вырубать лес, полностью вырубленный для строительных нужд, уже через 5-7 лет для тех же целей.
Прозрачная древесина, хорошо известный и популярный материал, сталкивается с дефицитом из-за большого спроса, что препятствует его распространению. Путем химической обработки основа древесины в виде лигнина удаляется, после чего применяются эпоксидная смола или оргстекло для придания прочности. Результатом является легкий, прозрачный, ударопрочный материал с более эффективной теплоизоляцией по сравнению со стеклом.
Однако прозрачная древесина подвержена легкому возгоранию, поэтому китайские исследователи сосредоточились на поиске оптимальных добавок к бамбуку для повышения его огнестойкости. Они остановили свой выбор на силикате натрия и диоксиде кремния, создав трехслойный композит. Основание бамбука, очищенное от лигнина, покрывается силикатом натрия снизу, слоем силана сверху, а внутри содержится диоксид кремния. Светопроницаемость этого композита достигает 71,6%, сопротивление изгибу составляет 7,6 ГПа, а растяжению — 6,7 ГПа. Материал не пропускает газы и влагу, а также не горит.
Очевидным применением прозрачного бамбука является изготовление крыш и окон для небольших построек. Однако ученые обнаружили, что этот материал отлично подходит для создания солнечных элементов на основе перовскита. Он выполняет функцию регулирования света и повышает их эффективность на 15,29%. У ученых есть уверенность, что у этого открытия есть и другие полезные свойства и способы применения.
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