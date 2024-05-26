Волшебство волос: разгадка и реабилитация секущихся локонов

Секущиеся волосы: как решить эту проблему

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Важный факт: с ростом длины волос их повреждение усиливается из-за воздействия различных факторов, таких как мытье, сушка феном, укладка, узелки и пучки, а также воздействие солнца и другие. Однако, помимо внешнего воздействия, качество волос может страдать из-за недостатка белка, основного строительного материала волос, в рационе. Также недостаток полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, 6 и 9, а также витаминов А, Е, группы В, биотина, цинка и железа в организме может сказаться на их состоянии. Это может привести к тусклым, ломким волосам с секущимися кончиками.

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Как определить начало секущихся волос? Признаки явны: волосы становятся тонкими, сухими, ломкими и шершавыми на ощупь. По всей длине или на кончиках появляются многочисленные расщепления, делая пряди похожими на сломанные ветки, из которых торчат щепки. Секущиеся волосы — результат расслоения из-за микротрещин в кератиновом слое. Кутикула, внешний слой волоса, которая защищает его, начинает терять целостность, волокна волоса разделяются, образуя секущиеся кончики.

Восстановление волос возможно? Поврежденные волосы, лишенные белка кератина, влаги и липидов, не могут быть полностью восстановлены. Однако мы можем компенсировать их недостаток внешними средствами. Растительные кератин и гидролизованные протеины могут заполнить дефицит белков в структуре волос, повысив их эластичность. Увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, лецитин, масла и экстракты масличных растений, помогут удерживать влагу внутри волоса и питать его липидами. Для адекватного ухода за поврежденными или длинными волосами необходимо использовать средства с обоими типами компонентов.

Лайфхак: тепло улучшает проникновение ингредиентов в волос. Для усиления эффекта можно накрыть волосы шапочкой для душа, затем полотенцем и немного подуть горячим феном. При этом стоит избегать нанесения бальзамов и масок с протеинами на кожу головы, чтобы не забивать поры.