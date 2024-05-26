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Лолита Милявская восхищалась Зеленским

Лолита Милявская о Владимире Зеленском: секреты и разочарование

0:43
Шоу-бизнес

До своего вступления в политику Владимир Зеленский славился своими актерскими талантами, получая похвалы за профессионализм. Лолита Милявская, которая ранее работала с Зеленским в шоу-бизнесе, признается, что восхищалась некоторыми его качествами как личностью.

Лолита Милявская о Владимире Зеленском: секреты и разочарование
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако она не согласна с мнением Лаймы Вайкуле о том, что комики должны занимать высокие посты в политике. Милявская признается, что была восхищена Зеленским как профессионалом, но считает, что артистам не стоит заниматься политикой. Она отмечает, что не признает автоматически чужие убеждения и всегда делает собственные выводы после тщательного анализа.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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