Лолита Милявская восхищалась Зеленским

Лолита Милявская о Владимире Зеленском: секреты и разочарование

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

До своего вступления в политику Владимир Зеленский славился своими актерскими талантами, получая похвалы за профессионализм. Лолита Милявская, которая ранее работала с Зеленским в шоу-бизнесе, признается, что восхищалась некоторыми его качествами как личностью.

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Однако она не согласна с мнением Лаймы Вайкуле о том, что комики должны занимать высокие посты в политике. Милявская признается, что была восхищена Зеленским как профессионалом, но считает, что артистам не стоит заниматься политикой. Она отмечает, что не признает автоматически чужие убеждения и всегда делает собственные выводы после тщательного анализа.