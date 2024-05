Лолита Милявская восхищалась Зеленским

До своего вступления в политику Владимир Зеленский славился своими актерскими талантами, получая похвалы за профессионализм. Лолита Милявская, которая ранее работала с Зеленским в шоу-бизнесе, признается, что восхищалась некоторыми его качествами как личностью.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication