До своего вступления в политику Владимир Зеленский славился своими актерскими талантами, получая похвалы за профессионализм. Лолита Милявская, которая ранее работала с Зеленским в шоу-бизнесе, признается, что восхищалась некоторыми его качествами как личностью.
Однако она не согласна с мнением Лаймы Вайкуле о том, что комики должны занимать высокие посты в политике. Милявская признается, что была восхищена Зеленским как профессионалом, но считает, что артистам не стоит заниматься политикой. Она отмечает, что не признает автоматически чужие убеждения и всегда делает собственные выводы после тщательного анализа.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.