Минимализм vs Лофт: какие интерьеры предпочитают богатые жители России

При обустройстве своих квартир богатые жители России все чаще выбирают стиль лофт, как показывает совместное исследование проведенное сервисом квартирных решений "Самолет Плюс" совместно с консалтинговой компанией Aventica. Этот выбор находится подробно описанным в материале, предоставленном "Лентой.ру".
Исследование показало, что треть россиян с доходом от 300 тысяч рублей отдают предпочтение брутальным интерьерным решениям, таким как лофт. Этот стиль, имеющий свои корни в промышленных помещениях, где ранее располагались мастерские и жилые пространства художников, становится всё более популярным. Его характеристики включают высокие потолки, большие окна, и натуральные материалы, такие как необработанный бетон, кирпич и дерево. Однако, полное преобразование квартиры в стиле лофт требует значительных инвестиций, заметил директор продукта "Улучшения" Виталий Александров. В то же время, существует более экономичный вариант — использование лофтовой мебели, которую выбирают более четверти покупателей, включая сеты для кухни.
Минимализм предпочитает 34 процента респондентов среди богатых россиян, особенно это популярно среди молодежи в крупных городах. Еще одним популярным стилем является скандинавский, который оценили 27 процентов опрошенных, в основном женщины. Скандинавский стиль популярен своей функциональностью, простотой и практичностью.
В то время как россияне с доходом от 200 до 300 тысяч рублей в месяц предпочитают эклектику при оформлении своих квартир, те, кто зарабатывает от 150 до 200 тысяч рублей, склоняются к классическому стилю.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.