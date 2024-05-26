Минимализм vs Лофт: какие интерьеры предпочитают богатые жители России

Состоятельные россияне предпочитают лофт в интерьере

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При обустройстве своих квартир богатые жители России все чаще выбирают стиль лофт, как показывает совместное исследование проведенное сервисом квартирных решений "Самолет Плюс" совместно с консалтинговой компанией Aventica. Этот выбор находится подробно описанным в материале, предоставленном "Лентой.ру".

Фото: Midjouney: VIP-дети (золотая молодежь) с банковской карточкой у моря by Midjourney v 5.2 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Исследование показало, что треть россиян с доходом от 300 тысяч рублей отдают предпочтение брутальным интерьерным решениям, таким как лофт. Этот стиль, имеющий свои корни в промышленных помещениях, где ранее располагались мастерские и жилые пространства художников, становится всё более популярным. Его характеристики включают высокие потолки, большие окна, и натуральные материалы, такие как необработанный бетон, кирпич и дерево. Однако, полное преобразование квартиры в стиле лофт требует значительных инвестиций, заметил директор продукта "Улучшения" Виталий Александров. В то же время, существует более экономичный вариант — использование лофтовой мебели, которую выбирают более четверти покупателей, включая сеты для кухни.

Минимализм предпочитает 34 процента респондентов среди богатых россиян, особенно это популярно среди молодежи в крупных городах. Еще одним популярным стилем является скандинавский, который оценили 27 процентов опрошенных, в основном женщины. Скандинавский стиль популярен своей функциональностью, простотой и практичностью.

В то время как россияне с доходом от 200 до 300 тысяч рублей в месяц предпочитают эклектику при оформлении своих квартир, те, кто зарабатывает от 150 до 200 тысяч рублей, склоняются к классическому стилю.