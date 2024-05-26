Избегайте турбулентности и задержек: почему утренние авиарейсы — лучший выбор по мнению экспертов

Когда лучше всего покупать авиабилеты? Советы экспертов

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты авиационной отрасли утверждают, что оптимальное время для бронирования авиабилетов — утро. Они объясняют, что выбирать полёты на вторую половину дня не рекомендуется, особенно для более впечатлительных путешественников. Причина заключается в увеличенной вероятности турбулентности во второй половине дня из-за более высокой температуры воздуха, часто сопровождающейся грозами.

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Кроме того, дневные рейсы подвержены более частым задержкам по сравнению с утренними. Хотя послеобеденные вылеты могут казаться удобными, они несут больший риск. Это связано с тем, что у многих авиакомпаний, особенно у бюджетных, очень короткий интервал между посадкой и взлётом — всего полчаса, и даже небольшие неожиданные задержки могут привести к серьёзным проблемам.

Кроме того, путешественникам, отправляющимся после обеда, грозят пробки на дорогах, которые могут вызвать опоздание на рейс или прибытие в аэропорт в стрессовом состоянии.