Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секущиеся волосы: как решить эту проблему
Страхование клумбы: рекомендации "Росгосстраха"
Эксперт объяснил, почему нельзя выбираться из застрявшего лифта самостоятельно
От утомления до перенасыщения: почему фанаты перестали ждать новые фильмы Marvel
Как безопасно продлить срок службы лобового стекла без специалистов
Лучшее время для покупки билетов: правда или миф?
Япония попросила КНР снять запрет на поставку морепродуктов
Как приготовить горячий шоколадный пудинг
Нет старению: предотвратить и обезвредить
Избегайте турбулентности и задержек: почему утренние авиарейсы — лучший выбор по мнению экспертов

Когда лучше всего покупать авиабилеты? Советы экспертов

1:04
Туризм

Эксперты авиационной отрасли утверждают, что оптимальное время для бронирования авиабилетов — утро. Они объясняют, что выбирать полёты на вторую половину дня не рекомендуется, особенно для более впечатлительных путешественников. Причина заключается в увеличенной вероятности турбулентности во второй половине дня из-за более высокой температуры воздуха, часто сопровождающейся грозами.

Когда лучше всего покупать авиабилеты? Советы экспертов
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, дневные рейсы подвержены более частым задержкам по сравнению с утренними. Хотя послеобеденные вылеты могут казаться удобными, они несут больший риск. Это связано с тем, что у многих авиакомпаний, особенно у бюджетных, очень короткий интервал между посадкой и взлётом — всего полчаса, и даже небольшие неожиданные задержки могут привести к серьёзным проблемам.

Кроме того, путешественникам, отправляющимся после обеда, грозят пробки на дорогах, которые могут вызвать опоздание на рейс или прибытие в аэропорт в стрессовом состоянии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда

Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.

Эффективные способы против муравьёв
Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Последние материалы
Как приготовить горячий шоколадный пудинг
Нет старению: предотвратить и обезвредить
Как бороться с клопами в огороде?
Лолита Милявская о Владимире Зеленском: секреты и разочарование
Чемпион ОИ Траньков посоветовал критику внешности его жены переделать мозг
Из-за чего у собаки может испортиться настроение: главные причины
Прозрачный бамбук станет экономичной и экологичной заменой стеклу
Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей
Состоятельные россияне предпочитают лофт в интерьере
Когда лучше всего покупать авиабилеты? Советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников