Эксперты авиационной отрасли утверждают, что оптимальное время для бронирования авиабилетов — утро. Они объясняют, что выбирать полёты на вторую половину дня не рекомендуется, особенно для более впечатлительных путешественников. Причина заключается в увеличенной вероятности турбулентности во второй половине дня из-за более высокой температуры воздуха, часто сопровождающейся грозами.
Кроме того, дневные рейсы подвержены более частым задержкам по сравнению с утренними. Хотя послеобеденные вылеты могут казаться удобными, они несут больший риск. Это связано с тем, что у многих авиакомпаний, особенно у бюджетных, очень короткий интервал между посадкой и взлётом — всего полчаса, и даже небольшие неожиданные задержки могут привести к серьёзным проблемам.
Кроме того, путешественникам, отправляющимся после обеда, грозят пробки на дорогах, которые могут вызвать опоздание на рейс или прибытие в аэропорт в стрессовом состоянии.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.