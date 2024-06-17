Как сделать кошку гипоаллергенной: наглядное пособие

Ученые утверждают, что биологически активная добавка может сделать кошек гипоаллергенными.
В ходе исследований было установлено, что эта добавка связывает белок в слюне кошек и нейтрализует основную причину аллергии.
Таким образом, добавление антител в корм кошек приводит к взаимодействию с белком Fel d1, что позволяет людям избавиться от аллергии.
В рамках научной работы около 105 кошек получали корм с антителами в течение 10 дней.
В результате содержание белка в слюне и сальных железах снизилось на 47%, а у 11 человек с аллергией на кошек симптомы значительно уменьшились. Ученые отмечают, что антитела, блокирующие действие белка, были разработаны давно, однако их использование в качестве "лекарства от аллергии на кошек" ранее не имело ценности, так как молекулы не выживали в желудочно-кишечном тракте человека.
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