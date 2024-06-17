Как сделать кошку гипоаллергенной: наглядное пособие

Эксперты рассказали, как сделать кошку гипоаллергенной

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ученые утверждают, что биологически активная добавка может сделать кошек гипоаллергенными.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе исследований было установлено, что эта добавка связывает белок в слюне кошек и нейтрализует основную причину аллергии.

Таким образом, добавление антител в корм кошек приводит к взаимодействию с белком Fel d1, что позволяет людям избавиться от аллергии.

В рамках научной работы около 105 кошек получали корм с антителами в течение 10 дней.

В результате содержание белка в слюне и сальных железах снизилось на 47%, а у 11 человек с аллергией на кошек симптомы значительно уменьшились. Ученые отмечают, что антитела, блокирующие действие белка, были разработаны давно, однако их использование в качестве "лекарства от аллергии на кошек" ранее не имело ценности, так как молекулы не выживали в желудочно-кишечном тракте человека.