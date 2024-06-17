Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим корейские блины с кимчи
Три быстрых способа снять отечность с лица
"За злость!": Каю Каллас прочат в европейские министры дипломатии
В ГАИ назвали 5 признаков опасного износа шин
Католического "священника" лишили сана за то, что он был ИИ
У туристов из Татарстана появилась возможность слетать в Турцию за 4 тысячи рублей
 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Игорь Крутой оценил памятник Валентину Юдашкину
Киевский режим поставил себя в уязвимое положение отказом от мирного договора России
Экспорт в Европу снизился: армянские швейные фабрики переориентируются на Россию

РФ согласилась платить армянским швейным фабрикам в драмах

Экономика

Некоторые российские покупатели согласились оплачивать работу армянских швейных фабрик в драмах, сообщает EADaily. Это помогло компании укрепить свои позиции на российском рынке, который сейчас составляет 70% её экспорта.

РФ согласилась платить армянским швейным фабрикам в драмах
Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Об этом рассказал коммерческий директор компании Tosp Грант Мирзоян в интервью "Sputnik Армения", опубликованном 17 июня.

Мирзоян объяснил, что речь идёт не о собственном бренде, а о заказах для российских брендов, которые сами определяют сырьё и дизайн.

Ранее экспорт компании был почти равномерно распределён между Россией и ЕС, но с 2022 года, когда Армения утратила льготный экспортный режим GSP+, ЕС начал применять таможенную пошлину в размере 12% вместо прежних 0%.

В результате курс драма повысился, и выплаты в рублях или другой иностранной валюте, конвертированные в драмы, уменьшились.

Мирзоян также отметил, что ранее компания несколько раз просила немецкого заказчика принять платежи в армянских драмах, но тот отказался.

В то же время, два из трёх крупных российских заказчиков согласились на контракты в драмах, над которыми до сих пор работают.

Российские заказчики оплачивают счета по курсу дня ЦБ РФ, и, по словам Мирзояна, это, вероятно, связано с тем, что они оценили работу компании.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
АПЛ "Казань" базы слежения США и Британии заметили в последний момент Любовь Степушова В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Последние материалы
Жители ЕС пытаются найти причину возможного запрета чипсов с беконом
На "Роза Хутор" развивают природный туризм
Арина Соболенко объявила о своём отказе участвовать на Олимпиаде-2024
Сергей Ушаков рассказал о программе визитов Путина в КНДР и Вьетнам
СМИ: более 100 жителей Москвы госпитализировали с предполагаемым диагнозом ботулизма
Мультфильм "10 жизней" возглавил прокат в России
Индексация в 2025 году коснётся 8 миллионов работающих пенсионеров
Правила успешного выращивания баклажанов
В министерстве обороны изменились заместители министра
Учёные провели опрос о домашних животных среди девушек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников