Экспорт в Европу снизился: армянские швейные фабрики переориентируются на Россию

РФ согласилась платить армянским швейным фабрикам в драмах

Некоторые российские покупатели согласились оплачивать работу армянских швейных фабрик в драмах, сообщает EADaily. Это помогло компании укрепить свои позиции на российском рынке, который сейчас составляет 70% её экспорта.

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Об этом рассказал коммерческий директор компании Tosp Грант Мирзоян в интервью "Sputnik Армения", опубликованном 17 июня.

Мирзоян объяснил, что речь идёт не о собственном бренде, а о заказах для российских брендов, которые сами определяют сырьё и дизайн.

Ранее экспорт компании был почти равномерно распределён между Россией и ЕС, но с 2022 года, когда Армения утратила льготный экспортный режим GSP+, ЕС начал применять таможенную пошлину в размере 12% вместо прежних 0%.

В результате курс драма повысился, и выплаты в рублях или другой иностранной валюте, конвертированные в драмы, уменьшились.

Мирзоян также отметил, что ранее компания несколько раз просила немецкого заказчика принять платежи в армянских драмах, но тот отказался.

В то же время, два из трёх крупных российских заказчиков согласились на контракты в драмах, над которыми до сих пор работают.

Российские заказчики оплачивают счета по курсу дня ЦБ РФ, и, по словам Мирзояна, это, вероятно, связано с тем, что они оценили работу компании.