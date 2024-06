Экспорт в Европу снизился: армянские швейные фабрики переориентируются на Россию

Некоторые российские покупатели согласились оплачивать работу армянских швейных фабрик в драмах, сообщает EADaily. Это помогло компании укрепить свои позиции на российском рынке, который сейчас составляет 70% её экспорта.

