Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РФ согласилась платить армянским швейным фабрикам в драмах
Готовим корейские блины с кимчи
Три быстрых способа снять отечность с лица
"За злость!": Каю Каллас прочат в европейские министры дипломатии
В ГАИ назвали 5 признаков опасного износа шин
Католического "священника" лишили сана за то, что он был ИИ
У туристов из Татарстана появилась возможность слетать в Турцию за 4 тысячи рублей
 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Игорь Крутой оценил памятник Валентину Юдашкину
Центр им. Гамалеи занимается разработкой экстренного средства для лечения ботулизма

Российские учёные разрабатывают препарат для экстренного лечения ботулизма

Здоровье

Российские учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над созданием нового препарата, предназначенного для неотложной профилактики и лечения ботулизма. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрий Щебляков. Он отметил, что клинические испытания данного препарата планируют завершить в течение следующего года.

Российские учёные разрабатывают препарат для экстренного лечения ботулизма
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain

"Препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии ботулизма — отравления ботулотоксином типа А. У нас сейчас он проходит на стадии клинических исследований", — приводит слова Щеблякова ТАСС.

Ботулизм — тяжёлое инфекционное заболевание, которое развивается в результате употребления в пищу продуктов, заражённых ботулиническими микроорганизмами. Важно отметить, что ботулизм не передаётся от одного человека к другому. Симптомы болезни включают нарушения дыхания, глотания, мочевыделения и параличи. У пациентов могут наблюдаться судороги, нарушение глотания, ухудшение зрения, а также признаки кислородного голодания.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
АПЛ "Казань" базы слежения США и Британии заметили в последний момент Любовь Степушова В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Последние материалы
Жители ЕС пытаются найти причину возможного запрета чипсов с беконом
На "Роза Хутор" развивают природный туризм
Арина Соболенко объявила о своём отказе участвовать на Олимпиаде-2024
Сергей Ушаков рассказал о программе визитов Путина в КНДР и Вьетнам
СМИ: более 100 жителей Москвы госпитализировали с предполагаемым диагнозом ботулизма
Мультфильм "10 жизней" возглавил прокат в России
Индексация в 2025 году коснётся 8 миллионов работающих пенсионеров
Правила успешного выращивания баклажанов
В министерстве обороны изменились заместители министра
Учёные провели опрос о домашних животных среди девушек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников