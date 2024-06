Центр им. Гамалеи занимается разработкой экстренного средства для лечения ботулизма

Российские учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над созданием нового препарата, предназначенного для неотложной профилактики и лечения ботулизма. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрий Щебляков. Он отметил, что клинические испытания данного препарата планируют завершить в течение следующего года.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain