Центр им. Гамалеи занимается разработкой экстренного средства для лечения ботулизма

Российские учёные разрабатывают препарат для экстренного лечения ботулизма

Российские учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над созданием нового препарата, предназначенного для неотложной профилактики и лечения ботулизма. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрий Щебляков. Он отметил, что клинические испытания данного препарата планируют завершить в течение следующего года.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain

"Препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии ботулизма — отравления ботулотоксином типа А. У нас сейчас он проходит на стадии клинических исследований", — приводит слова Щеблякова ТАСС.

Ботулизм — тяжёлое инфекционное заболевание, которое развивается в результате употребления в пищу продуктов, заражённых ботулиническими микроорганизмами. Важно отметить, что ботулизм не передаётся от одного человека к другому. Симптомы болезни включают нарушения дыхания, глотания, мочевыделения и параличи. У пациентов могут наблюдаться судороги, нарушение глотания, ухудшение зрения, а также признаки кислородного голодания.