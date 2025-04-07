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Этот зелёный талисман приносит богатство — если знать одну хитрость

1:57
Садоводство

Он не цвести пришёл, а удачу приносить. Счастливый бамбук, или драцену Сандера, ценят не только за её экзотическую красоту и неприхотливость. По поверьям, это растение умеет менять судьбы и привлекать деньги, здоровье и любовь — всё зависит от количества стеблей в вазе.

Бамбук
Фото: flickr.com by Dinesh Valke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бамбук

Бамбук и магия чисел

Вот во что верят любители фэншуй и не только:

  • 1 стебель — символ новой удачи. Такой бамбук ставят в доме, где хотят начать жизнь с чистого листа.

  • 2 стебля — для тех, кто мечтает о любви без сроков годности. Считается, что они укрепляют отношения.

  • 3 стебля — бамбук для тех, кто жаждет приумножить капитал. Он якобы открывает финансовый поток.

  • 4 стебля — амулет здоровья и душевного баланса. Полезен в доме, где часто болеют.

  • 5 стеблей — для вдохновения и продуктивности. Такой бамбук рекомендуют творческим людям.

  • 6 стеблей — чтобы жить в гармонии и не терять везение.

  • 7 стеблей — защита от недоброжелателей и болезней для всей семьи.

  • 8 стеблей — оберег для огородников. Да, даже садовая удача тут якобы прилагается.

  • 9 стеблей — усиленная доза удачи. Для тех, кто хочет всё и сразу.

  • 10 стеблей — знак целеустремлённости. Такой ставят в доме люди, которые привыкли добиваться своего.

Приметы, в которые продолжают верить

В Китае счастливый бамбук преподносят в подарок не просто так — это пожелание достатка, счастья и крепкого здоровья. А если верить фэншуй, растение следует ставить в восточной части дома, чтобы удача действительно прижилась.

Проверьте, сколько стеблей в вашем бамбуке. Возможно, именно этого не хватало для счастья.

Уточнения

Бамбу́к (лат. Bambúsa) — род многолетних вечнозелёных растений семейства Злаки (Poaceae), из подсемейства Бамбуковые (Bambuseae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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