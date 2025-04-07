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Как атомный проект в Египте меняет энергетику всего континента — уникальная АЭС

1:46
Экономика

Компания "Росатом", которая активно инвестирует в атомную энергетику Африки, помогает континенту обеспечить стабильное электроснабжение.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

Исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк заявил, что Африке необходимо развивать атомную индустрию. 

Он отметил, что "Росатом" успешно инвестирует в энергетику региона, и приведенный в Египте атомный проект является крупным шагом, обеспечивающим страну значительным объемом электроэнергии. Аюк также упомянул, что "Росатом" рассматривает различные проекты в Южной Африке и других странах континента. Он подчеркнул, что около 600 миллионов африканцев не имеют доступа к электричеству, что делает атомную энергию важным инструментом для решения этой проблемы.

Однако Аюк добавил, что не каждая страна в Африке может следовать египетскому пути с его масштабным атомным проектом, и предложил обратить внимание на малые модульные реакторы, которые могут обеспечить долгосрочную базовую нагрузку для электросетей. По его словам, такие реакторы будут более экономичными и эффективными.

АЭС "Эль-Дабаа", расположенная в египетской провинции Матрух, будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, соответствующими высоким международным стандартам безопасности и эффективности. Общая мощность станции составит почти 4,8 гигаватта. Проектирование и строительство АЭС "Эль-Дабаа" осуществляет инжиниринговый дивизион "Росатом", для которого это первый проект атомной станции в Африке, передает РИА Новости.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор — устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Как атомный проект в Египте меняет энергетику всего континента — уникальная АЭС
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