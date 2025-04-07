Забудьте про запахи: вот как чистить мультиварку даже от стойких пятен

Мультиварка позволяет без суеты готовить наваристые супы, ароматные рагу и другие блюда, которые согревают и радуют. Но когда дело доходит до мытья после всего этого комфорта — начинается совсем другая история.
От застрявших остатков еды до неприятных запахов — мультиварка требует правильного ухода.
Для начала — всегда отключайте прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Не торопитесь, даже если вы устали и хотите всё быстро убрать.
Крышку можно мыть вручную тёплой мыльной водой с мягкой губкой. У некоторых моделей она подходит для посудомоечной машины — уточните в инструкции. То же касается и съёмного внутреннего горшка (если он есть). Если он несъёмный — аккуратно мойте его вручную, не погружая корпус в воду.
Нагревательный элемент трогать только в полностью остывшем состоянии. Протирайте его мягкой сухой тряпкой или губкой — никаких мокрых тряпок!
Снаружи мультиварку легко привести в порядок с помощью влажной салфетки из микрофибры и капли средства для мытья посуды.
Главное — не используйте жёсткие губки, абразивы и порошки. Они могут испортить поверхность.
Мультиварка (от лат. multum — много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
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