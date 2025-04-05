Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы

Дизайнер Артемий Лебедев восхитился смекалке московских таксистов.
Артемий Лебедев оценил изобретение таксистов.
Главный дизайнер соцсети ВК считает, что некоторые автомобили "пищат как резаные свиньи", если пассажир не пристегнул ремень безопасности.
Он отметил, что пассажиры такси делятся на два типа — одних возмущает просьба пристегнуть ремень, а других раздражает, если они не могут пристегнуться из-за затычки.
"И вот придумали гаджет и вашим, и нашим. Это затычка, которая затыкает тревожность автомобиля, позволяет …… (нехорошим людям, — Прим. ред.) не пристегиваться, а нормальным людям пристегиваться без помех", — написал Лебедев в социальных сетях.
Ранее Артемий Лебедев назвал гениальным решение с багажом в аэропорту Анадыря.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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