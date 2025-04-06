4 ошибки при стирке, из-за которых ваша одежда становится мятой

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы устали от мятой одежды? Кажется, стирка — это целое искусство с сотней способов сделать что-то не так: от сортировки и выбора температуры до правильной загрузки и сушки. Но если подходить к делу поэтапно, можно не только продлить жизнь вашей технике, но и добиться по-настоящему гладкого и аккуратного белья — даже без утюга.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Часто все внимание уделяется тому, чтобы одежда не линяла, не села и не потеряла цвет, но есть ещё одна важная вещь: складки. Они могут появиться не только в сушке, но и прямо во время стирки, если допускать несколько распространённых ошибок.

Например, грязная стиральная машина. Остатки моющих средств, грязь и плесень, накапливающиеся внутри, создают трение и заставляют ткань комкаться — отсюда и глубокие заломы. Регулярная чистка машины — раз в месяц — может решить эту проблему.

Вторая ошибка — пренебрежение кондиционером для белья. Он помогает расслабить волокна ткани, делает её более податливой и менее склонной к заломам. Но важно не перебарщивать — следуйте дозировке, указанной на упаковке.

Ещё одна причина складок — перегрузка барабана. Когда вещи тесно набиты, они не могут свободно перемещаться, и это нарушает процесс стирки, ухудшая результат и способствуя смятию. Между бельём и верхней частью барабана должна свободно проходить ваша ладонь.

Также стоит пересмотреть привычную систему сортировки. Не только цвета, но и фактуры играют роль. Деликатные ткани не стоит стирать вместе с махровыми полотенцами или плотным денимом — это вызывает трение и, как следствие, складки.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.