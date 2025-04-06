Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из странного утюга в электрохищника: Hyundai незаметно прокачал свою самую тихую модель
Пионы на вашей даче: какие сорта выбрать для идеального цветника?
Мальдивы без переплат: как Калабрия удивляет своим обаянием и доступностью
Как атомный проект в Египте меняет энергетику всего континента — уникальная АЭС
Неожиданное открытие астрономов: тёмная энергия может ослабеть со временем
Павел Дуров исправился и показал образцовую скромность на фото
Валерия Меладзе удивил подарок поклонников: передам Константину
Вы не поверите, как смена пробора может изменить ваш внешний вид
Он спал в земле 50 лет, чтобы вылупиться в колее от трактора — знакомьтесь, щитень

4 ошибки при стирке, из-за которых ваша одежда становится мятой

1:49
Недвижимость

Вы устали от мятой одежды? Кажется, стирка — это целое искусство с сотней способов сделать что-то не так: от сортировки и выбора температуры до правильной загрузки и сушки. Но если подходить к делу поэтапно, можно не только продлить жизнь вашей технике, но и добиться по-настоящему гладкого и аккуратного белья — даже без утюга.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Часто все внимание уделяется тому, чтобы одежда не линяла, не села и не потеряла цвет, но есть ещё одна важная вещь: складки. Они могут появиться не только в сушке, но и прямо во время стирки, если допускать несколько распространённых ошибок.

Например, грязная стиральная машина. Остатки моющих средств, грязь и плесень, накапливающиеся внутри, создают трение и заставляют ткань комкаться — отсюда и глубокие заломы. Регулярная чистка машины — раз в месяц — может решить эту проблему.

Вторая ошибка — пренебрежение кондиционером для белья. Он помогает расслабить волокна ткани, делает её более податливой и менее склонной к заломам. Но важно не перебарщивать — следуйте дозировке, указанной на упаковке.

Ещё одна причина складок — перегрузка барабана. Когда вещи тесно набиты, они не могут свободно перемещаться, и это нарушает процесс стирки, ухудшая результат и способствуя смятию. Между бельём и верхней частью барабана должна свободно проходить ваша ладонь.

Также стоит пересмотреть привычную систему сортировки. Не только цвета, но и фактуры играют роль. Деликатные ткани не стоит стирать вместе с махровыми полотенцами или плотным денимом — это вызывает трение и, как следствие, складки.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
Авто
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Последние материалы
Макароны с фаршем и соусом, который хочется есть ложкой
Ошибки обрезки: какие листья не трогать у томатов
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
4 ошибки при стирке, из-за которых ваша одежда становится мятой
Неожиданные помощники: как опытные дачники применяют аптечные препараты в уходе за растениями
Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения
Один день решает всё: когда на самом деле можно высаживать рассаду
Почему туристы теряют счёт дням на Джербе — ответ в мифах и оливковых рощах
Игорь Николаев показал, как провожает дочь Веронику в школу
Мелкие ошибки, которые портят весь образ и делают вас похожей на неряху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.