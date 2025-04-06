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Один день решает всё: когда на самом деле можно высаживать рассаду

1:40
Садоводство

Май приносит тепло, а вместе с ним и желание как можно быстрее засадить грядки. Однако огородникам стоит сбавить темп: чрезмерная спешка может обернуться потерей рассады и семян, а заодно — и урожая.

Грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Грядка

Почему не стоит высаживать всё подряд в первых числах мая

Соблазн очевиден: солнышко пригревает, земля подсохла — кажется, пора. Но если не дождаться полного прогрева почвы, растения рискуют столкнуться с несколькими проблемами:

  • Плохая приживаемость рассады. Корневая система не начнёт работать в холодной земле.

  • Задержка роста семян. В лучшем случае они просто "застынут" в развитии, в худшем — начнут гнить.

  • Риск грибковых инфекций. Особенно это касается лука и свеклы, которые чувствительны к переувлажнённой и холодной почве.

Когда действительно пора начинать посадки

Оптимальное время — после 15 мая. К этому сроку:

  • почва прогревается минимум до +10 °C;

  • микрофлора в грунте "просыпается" и начинает взаимодействовать с корнями;

  • растения получают правильный старт — и быстрее идут в рост.

Интересный факт: растения хорошо приживаются, если почва "живая". Но микроорганизмы, которые обеспечивают этот симбиоз, активизируются только при достаточном тепле.

Что делать, если не терпится

Если очень хочется заняться делом, можно подготовить участок, грядки, внести удобрения и прорыхлить почву. А вот саму рассаду лучше беречь — не спешите её высаживать, пока земля окончательно не прогреется.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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