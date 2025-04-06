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Мелкие ошибки, которые портят весь образ и делают вас похожей на неряху

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Вы можете надеть самый модный наряд, но если в образе есть небрежные детали, это моментально бросится в глаза. Некоторые мелочи способны выдать неряшливость даже у тех, кто следит за стилем. Узнайте, на что стоит обратить внимание, чтобы выглядеть ухоженно всегда.

девушка смеётся
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка смеётся

Мятая одежда и катышки на ткани

Даже самая стильная вещь теряет привлекательность, если она плохо отглажена или покрыта катышками. Утюг, парогенератор и ролик для чистки одежды — ваши лучшие друзья.

Обувь без ухода

Грязная, поношенная или неухоженная обувь может испортить впечатление о целом образе. Регулярная чистка, замена стелек и аккуратная шнуровка — важные элементы опрятного вида.

Отросший маникюр и облупившийся лак

Руки всегда на виду, и неаккуратный маникюр моментально бросается в глаза. Если нет времени на салон, лучше выбрать нейтральный тон или ухоженные ногти без покрытия.

Волосы и макияж

Жирные корни, спутанные пряди или неряшливый макияж также выдают усталость и небрежность. Даже простая укладка и свежий тон лица способны преобразить образ.

Неряшливость кроется в деталях. Достаточно обратить внимание на базовые элементы ухода, чтобы всегда производить впечатление стильного и ухоженного человека.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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