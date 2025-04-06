Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?

4:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В Сыктывкаре прошёл тренировочный полёт очередного Ту-214.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ту-214

Борт RA-64535 был заложен в 2023 году, правда, он не полностью импортозамещён, это последний самолёт для которого некоторые комплектующие закупались ещё заграницей. Лайнер имеет VIP-салон и модуль связи для выхода в интернет, и предназначен для Минпромторга РФ.

Также с Ту-214 установлены дополнительные топливные баки, что увеличивает дальность его полёта до 10 тысяч километров, сообщает "Авиация Коми".

История

История Ту-214 началась как развитие семейства пассажирских самолётов Ту-204. Вот основные этапы его создания и развития:

Начало разработки и первый полёт

Проектирование началось как часть расширения возможностей семейства Ту-204

Первый полет состоялся 21 марта 1996 года

Изначально самолет разрабатывался для увеличения грузоподъёмности и дальности полёта.

Производственная база

Производство сосредоточено на Казанском авиационном заводе (КАЗ)

Завод ранее выпускал другие модели семейства Ту-204

Производство продолжается по настоящее время.

Характеристики

Дальность полёта: до 6700 км с максимальной загрузкой

Вместимость: до 210 пассажиров

Крейсерская скорость: 850 км/ч.

Модернизация и усовершенствования

Улучшенная конструкция с использованием новых материалов

Усовершенствованная авионика

Модернизированные двигатели

Повышенная надежность в эксплуатации.

Первый сертификат лётной годности получен 10 января 2001 года. В 2025 году возникли проблемы с поставками из-за нехватки инженерных кадров. Планировалось передать 4 самолёта в 2025 году. Сроки поставок зависят от завершения модернизации КАЗ (2026-2027 годы).

Борт RA-64509

Этот самолёт был изготовлен в 2006 году, но после банкротства "Трансаэро" в 2015 году он был отправлен на хранение. В июне 2024 года, после восстановления СЛГ (сертификата лётной годности), борт совершил первый полёт, а затем отправился в Минск для перекраски в корпоративную ливрею Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). После возвращения в Казань на нём начались работы по модернизации, включая замену импортных комплектующих на российские аналоги.

Особенности конструкции и оснащения

Салон рассчитан на 194 пассажира

Дальность полёта: до 5200 км с полной загрузкой

Оснащён современными системами управления

Получил особую окраску, которая выполнялась на Минском заводе гражданской авиации.

Ливрея подчеркивает индивидуальность лайнера и демонстрирует высокий уровень белорусских авиационных специалистов.

Самолет не предназначен для регулярных пассажирских перевозок и будет использоваться как бизнес-джет с VIP-салоном.

Текущее состояние программы Ту-214

Интерес к самолётам проявляют авиакомпании "Аэрофлот", S7, Red Wings и "ЮВТ Аэро". Развитие программы Ту-214 может способствовать снижению стоимости авиабилетов за счет увеличения конкуренции на рынке.

Вывод

Ту-214 представляет собой современную модификацию успешного семейства Ту-204, которая продолжает развиваться и совершенствоваться. Самолёт успешно эксплуатируется в различных конфигурациях и имеет потенциал для дальнейшего развития как на внутреннем, так и на международном рынке.

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Над Сыктывкаром прошёл тренировочный полёт очередного Ту-214