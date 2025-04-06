Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?

В Сыктывкаре прошёл тренировочный полёт очередного Ту-214.
Борт RA-64535 был заложен в 2023 году, правда, он не полностью импортозамещён, это последний самолёт для которого некоторые комплектующие закупались ещё заграницей. Лайнер имеет VIP-салон и модуль связи для выхода в интернет, и предназначен для Минпромторга РФ.
Также с Ту-214 установлены дополнительные топливные баки, что увеличивает дальность его полёта до 10 тысяч километров, сообщает "Авиация Коми".
История Ту-214 началась как развитие семейства пассажирских самолётов Ту-204. Вот основные этапы его создания и развития:
Начало разработки и первый полёт
Производственная база
Характеристики
Модернизация и усовершенствования
Первый сертификат лётной годности получен 10 января 2001 года. В 2025 году возникли проблемы с поставками из-за нехватки инженерных кадров. Планировалось передать 4 самолёта в 2025 году. Сроки поставок зависят от завершения модернизации КАЗ (2026-2027 годы).
Этот самолёт был изготовлен в 2006 году, но после банкротства "Трансаэро" в 2015 году он был отправлен на хранение. В июне 2024 года, после восстановления СЛГ (сертификата лётной годности), борт совершил первый полёт, а затем отправился в Минск для перекраски в корпоративную ливрею Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). После возвращения в Казань на нём начались работы по модернизации, включая замену импортных комплектующих на российские аналоги.
Особенности конструкции и оснащения
Ливрея подчеркивает индивидуальность лайнера и демонстрирует высокий уровень белорусских авиационных специалистов.
Самолет не предназначен для регулярных пассажирских перевозок и будет использоваться как бизнес-джет с VIP-салоном.
Интерес к самолётам проявляют авиакомпании "Аэрофлот", S7, Red Wings и "ЮВТ Аэро". Развитие программы Ту-214 может способствовать снижению стоимости авиабилетов за счет увеличения конкуренции на рынке.
Ту-214 представляет собой современную модификацию успешного семейства Ту-204, которая продолжает развиваться и совершенствоваться. Самолёт успешно эксплуатируется в различных конфигурациях и имеет потенциал для дальнейшего развития как на внутреннем, так и на международном рынке.
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