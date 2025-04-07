Мальдивы без переплат: как Калабрия удивляет своим обаянием и доступностью

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Южной Италии, есть место, которое точно стоит посетить однажды: Калабрия — край с бирюзовым морем, настоящей кухней и разумными ценами.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на пляже

Регион, который продолжает удивлять и в то же время остается в стороне от потока массового туризма. Калабрия — это более 800 километров побережья, омываемого водами Ионического и Тирренского морей. Пейзажи здесь сменяются один за другим: от золотистых пляжей до диких скал и уединенных бухт. В отличие от "раскрученных" регионов вроде Апулии или Сардинии, лето здесь сохраняет аутентичный дух — с тихими деревушками, искренним гостеприимством и сильными традициями. А главное — с идеальным соотношением качества и цены.

Даже в разгар августа Калабрия предлагает жилье по приятным ценам, рестораны с морепродуктами без заоблачных чеков и пляжные клубы с полным сервисом за разумные деньги.

Возьмем, к примеру, Каминию в Сталетти, не случайно её называют "Мальдивами Калабрии". Белоснежный песок, спрятанный между скал, и море всех оттенков бирюзы — всё это доступно без переплат, даже в пик сезона.

Но Калабрия — это не только море. Это земля с богатым прошлым: старинные каменные деревни, замки, византийские церкви, спрятанные среди холмов. Например, в Селлия Марина царит расслабленная атмосфера, пляжи отмечены Голубым флагом, а вечерами можно неспешно гулять по узким улочкам и наслаждаться бокалом вина Ciro.

На севере — Торре Мелисса с диким побережьем и спокойной обстановкой. Идеальное место для тех, кто ищет уединение без потери в красоте.

Для семей с детьми отличным выбором будет Марина ди Джойоза Ионика. Побережье Жасмин, мягкий песок, неглубокое море и традиционное радушие. Цены здесь всё ещё ниже среднего по Италии, а атмосфера — уютная и дружелюбная.

А если хочется отдыха "всё включено", но без лишних трат, стоит обратить внимание на Марина ди Скьявонеа, недалеко от древнего города Сибари. Здесь есть курорты с частными пляжами и удобными пакетами услуг по очень привлекательным ценам, передает forumagricolturasociale.

Уточнения

Бу́хта — небольшая часть моря, залива, озера, водохранилища, обособленная от открытых вод частями суши (выступами берегов, скалами и близлежащими островами) и защищённая ими от волн и ветра.



