Игорь Николаев показал, как провожает дочь Веронику в школу

Певец и композитор Игорь Николаев продемонстрировал свои отцовские будни.
Игорь Николаев опубликовал в социальных сетях фото в обнимку с 9-летней дочерью Вероникой от певицы Юлии Проскуряковой.
"Идём в школу!" — написал под фото артист.
Николаев рассказал, что вместе с наследницей поучаствует в прямом эфире Детского радио.
65-летнего певца умиляет его позднее отцовство. Он часто рассказывает истории из жизни дочери, которая любит рисовать. Нередко девочка изображает своего знаменитого отца. Её рисунки похожи на шаржи и сопровождаются текстовыми пояснениями.
Ранее Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей в компании семьи и друзей.
И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
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