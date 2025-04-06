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Игорь Николаев показал, как провожает дочь Веронику в школу

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Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев продемонстрировал свои отцовские будни.

Певец Игорь Николаев с дочерью
Фото: ВК-аккаунт Игоря Николаева is licensed under public doman
Певец Игорь Николаев с дочерью

Игорь Николаев опубликовал в социальных сетях фото в обнимку с 9-летней дочерью Вероникой от певицы Юлии Проскуряковой.

"Идём в школу!" — написал под фото артист.

Николаев рассказал, что вместе с наследницей поучаствует в прямом эфире Детского радио.

65-летнего певца умиляет его позднее отцовство. Он часто рассказывает истории из жизни дочери, которая любит рисовать. Нередко девочка изображает своего знаменитого отца. Её рисунки похожи на шаржи и сопровождаются текстовыми пояснениями.

Ранее Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей в компании семьи и друзей.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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