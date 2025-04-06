Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике

Опытные садоводы давно знают: красота роз нуждается в охране. Чтобы цветы не страдали от вредителей и не конкурировали с другими посадками за питательные вещества, рядом с ними высаживают "защитников". Это не просто соседи — это настоящая живая охрана с ароматом, цветом и пользой.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роза

Что стоит посадить рядом с розами

Лаванда

Её насыщенный аромат отпугивает насекомых и даже животных, которые могут повредить розы. А ещё она красиво подчёркивает их благородство.

Бархатцы

Настоящие солдаты огорода. Справляются с тлёй, колорадским жуком, долгоносиком и даже медведкой. К тому же выглядят ярко и празднично.

Тысячелистник

Привлекает полезных насекомых, которые активно поедают тлю. А ещё - хорошо смотрится на клумбе.

Кошачья мята

Если на участке завелись мыши — это растение быстро решит проблему. Выглядит аккуратно и легко приживается.

Шалфей

Любимец пчёл и бабочек, стороной обходится вредителями. Плюс помогает прогнать комаров — красиво и полезно одновременно.

Герань

Ненавязчивая, но стойкая. Идеальный фон для роз и эффективный отпугиватель насекомых.

Декоративный лук

Выращивать его просто, а пользы — масса. С тлёй прощаетесь быстро, а внешний вид клумбы становится интереснее.

Розы любят внимание — и правильное соседство. Подберите им надёжных компаньонов, и цветник скажет спасибо.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

