Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике

Опытные садоводы давно знают: красота роз нуждается в охране. Чтобы цветы не страдали от вредителей и не конкурировали с другими посадками за питательные вещества, рядом с ними высаживают "защитников". Это не просто соседи — это настоящая живая охрана с ароматом, цветом и пользой.
Её насыщенный аромат отпугивает насекомых и даже животных, которые могут повредить розы. А ещё она красиво подчёркивает их благородство.
Настоящие солдаты огорода. Справляются с тлёй, колорадским жуком, долгоносиком и даже медведкой. К тому же выглядят ярко и празднично.
Привлекает полезных насекомых, которые активно поедают тлю. А ещё - хорошо смотрится на клумбе.
Если на участке завелись мыши — это растение быстро решит проблему. Выглядит аккуратно и легко приживается.
Любимец пчёл и бабочек, стороной обходится вредителями. Плюс помогает прогнать комаров — красиво и полезно одновременно.
Ненавязчивая, но стойкая. Идеальный фон для роз и эффективный отпугиватель насекомых.
Выращивать его просто, а пользы — масса. С тлёй прощаетесь быстро, а внешний вид клумбы становится интереснее.
Розы любят внимание — и правильное соседство. Подберите им надёжных компаньонов, и цветник скажет спасибо.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.