Милый разрушитель: как защитить дом и нервы от щенка с характером торнадо

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Щенячья скука — это не просто неудобство, а настоящий вызов. Ваш щенок может превратить дом в поле битвы, если не дать ему должного внимания и активности. Так как же избежать разрушений и дать питомцу правильное направление для энергии?

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Много гуляйте и занимайтесь

Щенок — это не просто милый пушистик, а активный источник энергии. Он требует физической активности для правильного развития. Прогулки, игры с другими собаками, обучение новым командам — все это поможет сжечь излишки энергии. Потратьте пару часов в день на прогулки и занятия, чтобы малыш не оставался в одиночестве с мыслью о том, что погрызть.

Серьезно относитесь к игрушкам

Выходя из дома, обязательно оставляйте щенку игрушки. Но не просто старые мячики! Для того чтобы удержать внимание питомца, создайте конвейер игрушек. Меняйте их каждые пару дней, вводите новинки. Особенно важно предоставить щенку подходящие игрушки для грызения в период прорезывания зубов. Это поможет справиться с дискомфортом и избавит от желания грызть мебель.

Загружайте щенку голову

Щенки — маленькие гении, которые нуждаются в умственных нагрузках. Игрушки-головоломки и квесты с лакомствами могут увлечь его, когда вас нет рядом. Вы можете спрятать вкусняшки в разных уголках квартиры или дома и попросить щенка их найти. Такие задачи развивают умственные способности и при этом занимают щенка на долгое время.

Учитесь у собаки

Щенки часто проявляют странные привычки, такие как копание в цветочных горшках. Это естественное поведение, которое нельзя просто так игнорировать. Вместо того чтобы ругать за каждое копание, создайте специальное место для этой активности. В саду можно выделить уголок с мягким грунтом или в квартире поставить ящик с керамзитом. Это не только избавит вас от разоренного интерьера, но и даст щенку выход для его природных инстинктов.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

