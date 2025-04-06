Макароны с фаршем и соусом, который хочется есть ложкой

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

"Паста с пастой" — звучит странно? Всё потому, что в русском языке слово паста может означать и макароны, и густую массу вроде томатной пасты. Чтобы избежать недоразумений, лучше выбрать ясную формулировку. Например: макароны с фаршем в томатном соусе - и звучит аппетитно, и понятно, о чём речь.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста в соусе с сыром

Почти болоньезе, но проще

Это блюдо похоже на классику итальянской кухни — пасту болоньезе. Только здесь всё немного проще: вместо вина и свежих помидоров — томатная паста, а соус тушится с овощами прямо на сковороде. Получается сытно, ароматно и идеально подходит для ужина в кругу семьи.

Ингредиенты на 4 порции:

Макароны — 300 г

Фарш мясной — 300 г

Лук — 150 г

Морковь — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 3 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Итальянские травы — 1 ч. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Твёрдый сыр (тёртый) — 50 г

Вода или бульон — 200 мл

Как приготовить:

1. Сначала макароны.

Отварите макароны до состояния аль денте, откиньте на дуршлаг.

2. Овощная база.

Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и чеснок — ещё 5 минут.

3. Фарш.

Добавьте его к овощам, жарьте до изменения цвета.

4. Томатная паста.

Добавьте её в сковороду и слегка обжарьте — это раскроет вкус.

5. Соус.

Влейте воду или бульон, добавьте специи. Тушите под крышкой 15-20 минут.

6. Финал.

Смешайте макароны с соусом. Подавайте с тёртым сыром.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

