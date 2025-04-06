Макароны с фаршем и соусом, который хочется есть ложкой

"Паста с пастой" — звучит странно? Всё потому, что в русском языке слово паста может означать и макароны, и густую массу вроде томатной пасты. Чтобы избежать недоразумений, лучше выбрать ясную формулировку. Например: макароны с фаршем в томатном соусе - и звучит аппетитно, и понятно, о чём речь.
Это блюдо похоже на классику итальянской кухни — пасту болоньезе. Только здесь всё немного проще: вместо вина и свежих помидоров — томатная паста, а соус тушится с овощами прямо на сковороде. Получается сытно, ароматно и идеально подходит для ужина в кругу семьи.
Макароны — 300 г
Фарш мясной — 300 г
Лук — 150 г
Морковь — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Томатная паста — 3 ст. л.
Масло растительное — 2 ст. л.
Итальянские травы — 1 ч. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Твёрдый сыр (тёртый) — 50 г
Вода или бульон — 200 мл
1. Сначала макароны.
Отварите макароны до состояния аль денте, откиньте на дуршлаг.
2. Овощная база.
Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и чеснок — ещё 5 минут.
3. Фарш.
Добавьте его к овощам, жарьте до изменения цвета.
4. Томатная паста.
Добавьте её в сковороду и слегка обжарьте — это раскроет вкус.
5. Соус.
Влейте воду или бульон, добавьте специи. Тушите под крышкой 15-20 минут.
6. Финал.
Смешайте макароны с соусом. Подавайте с тёртым сыром.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.
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