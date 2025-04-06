Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как атомный проект в Египте меняет энергетику всего континента — уникальная АЭС
Неожиданное открытие астрономов: тёмная энергия может ослабеть со временем
Павел Дуров исправился и показал образцовую скромность на фото
Валерия Меладзе удивил подарок поклонников: передам Константину
Вы не поверите, как смена пробора может изменить ваш внешний вид
Он спал в земле 50 лет, чтобы вылупиться в колее от трактора — знакомьтесь, щитень
Настроение скачет, память дырявая, жить лень? Не спеши винить себя — сначала проверь этот гормон
Ошибки обрезки: какие листья не трогать у томатов
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу

Макароны с фаршем и соусом, который хочется есть ложкой

1:54
Еда

"Паста с пастой" — звучит странно? Всё потому, что в русском языке слово паста может означать и макароны, и густую массу вроде томатной пасты. Чтобы избежать недоразумений, лучше выбрать ясную формулировку. Например: макароны с фаршем в томатном соусе - и звучит аппетитно, и понятно, о чём речь.

Паста в соусе с сыром
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста в соусе с сыром

Почти болоньезе, но проще

Это блюдо похоже на классику итальянской кухни — пасту болоньезе. Только здесь всё немного проще: вместо вина и свежих помидоров — томатная паста, а соус тушится с овощами прямо на сковороде. Получается сытно, ароматно и идеально подходит для ужина в кругу семьи.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Макароны — 300 г

  • Фарш мясной — 300 г

  • Лук — 150 г

  • Морковь — 100 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Томатная паста — 3 ст. л.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Итальянские травы — 1 ч. л.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Твёрдый сыр (тёртый) — 50 г

  • Вода или бульон — 200 мл

Как приготовить:

1. Сначала макароны.
Отварите макароны до состояния аль денте, откиньте на дуршлаг.

2. Овощная база.
Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и чеснок — ещё 5 минут.

3. Фарш.
Добавьте его к овощам, жарьте до изменения цвета.

4. Томатная паста.
Добавьте её в сковороду и слегка обжарьте — это раскроет вкус.

5. Соус.
Влейте воду или бульон, добавьте специи. Тушите под крышкой 15-20 минут.

6. Финал.
Смешайте макароны с соусом. Подавайте с тёртым сыром.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
Авто
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Последние материалы
Макароны с фаршем и соусом, который хочется есть ложкой
Ошибки обрезки: какие листья не трогать у томатов
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
4 ошибки при стирке, из-за которых ваша одежда становится мятой
Неожиданные помощники: как опытные дачники применяют аптечные препараты в уходе за растениями
Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения
Один день решает всё: когда на самом деле можно высаживать рассаду
Почему туристы теряют счёт дням на Джербе — ответ в мифах и оливковых рощах
Игорь Николаев показал, как провожает дочь Веронику в школу
Мелкие ошибки, которые портят весь образ и делают вас похожей на неряху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.