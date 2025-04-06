Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев, который был одним их членов жюри в музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе!", собирался покинуть его из-за разногласий с коллегами, однако в конце концов он заявил, что передумал и решил остаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

Лазарев объяснил это тем, что уже не представляет свою жизнь без шоу. Певец понял, что не стоит принимать близко к сердцу периодически вспыхивающие конфликты, потому что они — естественная часть процесса, ведь даже в любых семьях родственники время от времени ругаются.

"Скажу честно, откровенно и от души, друзья, я не могу себя представить без вас, правда. За эти семь лет, сколько идёт шоу "Ну-ка, все вместе!", для меня этот проект стал значить больше, чем просто шоу на федеральном канале. Он занимает важное место в моей жизни. Не могу себя представить без проекта, вы моя музыкальная семья", — заявил Лазарев.

Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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