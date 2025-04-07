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Из странного утюга в электрохищника: Hyundai незаметно прокачал свою самую тихую модель

1:46
Авто

На автосалоне в Сеуле Hyundai представила обновлённую версию электромобиля Ioniq 6 — модель, вокруг которой много споров. Одни восхищаются её аэродинамикой, другие — критикуют дизайн. Но теперь спорить будет сложнее: доработанный облик, продуманный салон и спортивная версия N меняют правила игры.

Hyundai Ioniq 6 1X7A7258
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Ioniq 6 1X7A7258

Не форма, а функция — и чуть-чуть ностальгии

Один из самых обтекаемых электромобилей на рынке получил новую переднюю часть с узкой диодной полосой вместо прежних "пучеглазых" фар. Передний бампер стал агрессивнее и отсылает к концепту N Vision 74. Чёрная вставка в задней части напоминает о стилистике 80-х.

Салон: меньше кнопок, больше логики

Hyundai поработала над эргономикой. В салоне появилось новое рулевое колесо, оригинальные материалы отделки дверей и переработанная центральная консоль, которая стала интуитивнее. А экран управления климатом теперь заметно крупнее.

Ждём спорткар на батарейках

Пожалуй, главное — это не только обновления, но и анонс скорой премьеры Ioniq 6 N. Спортивная версия, унаследовавшая стильные детали от концепта RN22e, будет развивать до 650 лошадиных сил. Серийное исполнение покажут уже в июле.

Что важно знать

  • Ioniq 6 сохранил свою ключевую черту — аэродинамику, влияющую на запас хода.

  • Обновления коснулись как внешности, так и салона.

  • Версия Ioniq 6 N станет самым мощным представителем линейки и переосмыслит понятие "электроседан".

Уточнения

Hyundai Motor Company, «Хёндэ мо́тор ко́мпани», кор. 현대자동차 주식회사?, 現代自動車株式會社?) — южнокорейская автомобилестроительная компания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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