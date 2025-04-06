Почему туристы теряют счёт дням на Джербе — ответ в мифах и оливковых рощах

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Менее чем в восьми километрах от побережья Туниса раскинулся остров Джерба — тот самый, что в древности называли "землей лотофагов".

Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии Отдых на острове

В гомеровской "Одиссее" спутники Одиссея, отведав плодов лотоса, теряли всякое желание покидать это место.

Джерба — это пасторальные оливковые рощи, оживленные рынки, белоснежные домики с бирюзовыми ставнями и дверями, словно отражающими цвет Средиземного моря. Хотя Тунис часто ассоциируется с бескрайними пустынями и ароматной кухней, местные жители Джербы любят напоминать: их остров — это не только "верблюды и кускус".

Небольшой, всего 29 километров в длину, остров соединяется с материком старинной римской дамбой протяжённостью 4 километра. И всё же Джерба живет своей, особой жизнью. На северо-востоке расположена курортная зона, главный город Хумт-Сук и несколько деревень.

С мягким климатом, где температура редко опускается ниже нуля, Джерба долго оставалась вне радаров британских туристов. Но запуск прямых рейсов easyJet из Манчестера и Лутона осенью прошлого года может это изменить. Главное богатство острова — его подлинность. Здесь нет плотной застройки, свойственной другим средиземноморским курортам, а ритм жизни остаётся размеренным.

И пусть он не такой шумный, как Хаммамет или Порт-эль-Кантауи, интересного здесь хватает. В 2023 году Джерба получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО за свою уникальную архитектуру и планировку.

Остров усыпан менцелями — традиционными сельскохозяйственными усадьбами. Несколько таких хозяйств образуют хума — самодостаточные семейные поселения. Здесь мирно соседствуют 22 мечети, греческая православная церковь и старейшая на континенте синагога.

В отеле Parc Djerba Explore на восточном побережье (вход — £8) можно погрузиться в культуру острова. Там воссоздан традиционный дом с прохладным внутренним двором, рассчитанный на жизнь нескольких поколений. На территории комплекса также представлены ремесленные мастерские — от гончарного дела и ткачества до производства оливкового масла. Не пропустите музей Лаллы Хадрии, где собраны произведения искусства и керамика Ближнего Востока и Северной Африки.

Главный город Хумт-Сук, с его извилистыми мощеными улочками, полон красок и ароматов. В местных кафе подают крепкий арабский кофе, а лавки предлагают всё: от кожаных сумок и традиционной обуви до ковров, пряностей и керамики.

На местном рыбном рынке вы можете выбрать свежий улов прямо с лодки и отнести его в одно из кафе поблизости — его приготовят прямо при вас, передает inews.

Уточнения

Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس‎) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.



