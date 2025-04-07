Нет Wi-Fi — нет тревоги: как отсутствие мобильной сети лечит мозг лучше таблеток

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, чтобы "омолодить" мозг на десяток лет, не нужны тренажёры для ума и нейроингаляции. Достаточно всего две недели… без интернета в телефоне. Канадские учёные установили: отключение мобильного интернета улучшает внимание, мышление и психическое состояние даже лучше антидепрессантов.

Фото: Infobae is licensed under public domain Мобильный телефон

Что показал эксперимент

Более 400 участников установили на смартфоны блокировщик интернета. Через две недели их внимание стало стабильнее, а удовлетворённость жизнью — выше. 90% отметили, что стали чувствовать себя спокойнее и счастливее. Даже те, кто "срывался", всё равно получили эффект, пусть и слабее.

Почему это работает

Без постоянного онлайн-шторма люди стали гулять, общаться, заниматься собой. Исследователи уверены: мозг не приспособлен к бесконечному потоку новостей и сообщений. Постоянная стимуляция — это перегрузка, которую мы принимаем за норму.

Как можно начать уже сейчас

Отключайте интернет за 2 часа до сна и не включайте сразу после пробуждения.

и не включайте сразу после пробуждения. Храните телефон подальше от кровати - и спать крепче будете, и соблазна меньше.

- и спать крепче будете, и соблазна меньше. Проверяйте мессенджеры по расписанию , а не каждые 10 минут.

, а не каждые 10 минут. Заменяйте интернет прогулками, спортом, живыми разговорами .

. Ставьте себе лимиты с помощью приложений - они действительно работают.

Даже неполная "цифровая детоксикация" снижает стресс, возвращает внимание и позволяет почувствовать момент.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

