Нет Wi-Fi — нет тревоги: как отсутствие мобильной сети лечит мозг лучше таблеток

Оказывается, чтобы "омолодить" мозг на десяток лет, не нужны тренажёры для ума и нейроингаляции. Достаточно всего две недели… без интернета в телефоне. Канадские учёные установили: отключение мобильного интернета улучшает внимание, мышление и психическое состояние даже лучше антидепрессантов.
Более 400 участников установили на смартфоны блокировщик интернета. Через две недели их внимание стало стабильнее, а удовлетворённость жизнью — выше. 90% отметили, что стали чувствовать себя спокойнее и счастливее. Даже те, кто "срывался", всё равно получили эффект, пусть и слабее.
Без постоянного онлайн-шторма люди стали гулять, общаться, заниматься собой. Исследователи уверены: мозг не приспособлен к бесконечному потоку новостей и сообщений. Постоянная стимуляция — это перегрузка, которую мы принимаем за норму.
Даже неполная "цифровая детоксикация" снижает стресс, возвращает внимание и позволяет почувствовать момент.
Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
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