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Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив

1:17
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, как вода в раковине вдруг начинает уходить медленно, а из слива доносится неприятный запах? Это классика — засор.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Но вот что интересно: совсем не обязательно покупать дорогие химикаты, чтобы с этим справиться. Иногда достаточно заглянуть на свою кухню. Там уже есть всё нужное.

Если вы хотите действовать эффективно — начните с обычной поваренной соли. Насыпьте около пяти столовых ложек прямо в слив и залейте крутым кипятком (около двух литров). Лучше делать это перед сном — тогда смесь подействует дольше. Соль уничтожает бактерии, убирает запах и слегка счищает налёт на стенках труб.

Для более глубокой прочистки смешайте соль с содой (по половине стакана) и добавьте стакан горячего уксуса. После этого накройте слив пробкой и подождите минут 15-20. Смесь начнёт бурлить и буквально разъедать мусор и жир. Потом просто промойте всё горячей водой.

Если засор серьёзный и вода вообще не уходит — придётся использовать вантуз или сантехнический трос. Но если вы будете раз в неделю делать солевую профилактику, скорее всего, до этого дело не дойдёт.

Уточнения

Раковина чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов. Раковины как правило оснащаются кранами с горячей и холодной водой.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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