Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив

Вы когда-нибудь замечали, как вода в раковине вдруг начинает уходить медленно, а из слива доносится неприятный запах? Это классика — засор.
Но вот что интересно: совсем не обязательно покупать дорогие химикаты, чтобы с этим справиться. Иногда достаточно заглянуть на свою кухню. Там уже есть всё нужное.
Если вы хотите действовать эффективно — начните с обычной поваренной соли. Насыпьте около пяти столовых ложек прямо в слив и залейте крутым кипятком (около двух литров). Лучше делать это перед сном — тогда смесь подействует дольше. Соль уничтожает бактерии, убирает запах и слегка счищает налёт на стенках труб.
Для более глубокой прочистки смешайте соль с содой (по половине стакана) и добавьте стакан горячего уксуса. После этого накройте слив пробкой и подождите минут 15-20. Смесь начнёт бурлить и буквально разъедать мусор и жир. Потом просто промойте всё горячей водой.
Если засор серьёзный и вода вообще не уходит — придётся использовать вантуз или сантехнический трос. Но если вы будете раз в неделю делать солевую профилактику, скорее всего, до этого дело не дойдёт.
Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов. Раковины как правило оснащаются кранами с горячей и холодной водой.
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