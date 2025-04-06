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Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения

2:15
Авто

На чешской железной дороге произошло событие, которое может изменить будущее региональных перевозок. По маршруту Копидльно — Долни-Бусов начал курсировать первый в Европе автономный пассажирский поезд, движущийся по открытой линии — без тоннелей и ограждений.

РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by sergey1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РЖД

Управляет сам, но под присмотром

Несмотря на автономность, полностью без машиниста поезд пока не может ездить — законодательство требует присутствия человека. Однако он лишь наблюдает за движением, готовый вмешаться в экстренной ситуации. В кабине установлен классический пост управления и так называемая площадка наблюдения.

Поезд, получивший имя EDITA, — результат модернизации техники 1970-х годов. В нём установлены камеры, лазерные датчики, система ETCS, а также покрытия 5G и GSM-R. Все данные в реальном времени отображаются на дисплеях внутри вагона.

Инновации на старом маршруте

Линия длиной 24 километра была куплена компанией AŽD Praha у государства ещё в 2016 году. Ранее она использовалась крайне редко, а с 2010 года движение и вовсе прекратилось. Сейчас маршрут вновь оживает — и не просто, а с новыми технологиями.

"Пассажиры уже знакомы с поездами без машинистов, но они всегда ходили в закрытых туннелях или по ограждённым коридорам. Наш проект — первый на открытом участке с переездами и станциями", — подчеркнул генеральный директор AŽD Зденек Чрдле.

График, стоимость и будущее

Билеты на поезд стоят 50 крон, движение пока осуществляется на коммерческий риск компании. В расписании — три пары рейсов в день: в 08:15, 12:11 и 16:11. В выходные добавляются дополнительные рейсы.

По словам министра транспорта Мартина Купки, автономные технологии должны стать особенно полезными на региональных направлениях — они позволят снизить затраты на персонал и сделать транспорт более доступным.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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