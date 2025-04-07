Медленно томится на плите, источая упоительный аромат: рецепт болоньезе для идеального семейного ужина

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Представьте себе нежный домашний соус болоньезе, который медленно томится на плите, наполняя кухню восхитительным ароматом. Его кремовая текстура и гармоничное сочетание сочного свиного фарша и свежего лука создают уют и тепло на вашем столе. Этот рецепт — воплощение любви и заботы, вложенной в каждый ингредиент.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паста болоньезе

Ингредиенты (если едоков немного, уменьшите количество ингредиентов вдвое):

1 кг свиного фарша

15 г соли

150-200 г красного лука

40 г подсолнечного масла

2 зубчика чеснока

черный молотый перец по вкусу

1 кг томатного пюре

10 г соли

40 г сахара

2 ч. л. сушеного орегано

1 ч. л. сушеного базилика

Приготовление

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на подсолнечном масле до прозрачности. Добавьте свиной фарш, приправьте солью и перцем. Жарьте, помешивая, до легкого коричневого цвета. Введите томатное пюре, добавьте оставшиеся соль, сахар, перец, измельченный чеснок и сушеные травы. Тушите соус на медленном огне, пока не испарится лишняя влага. Отварите спагетти в подсоленной воде до готовности, затем слейте воду. Подавайте пасту, полив ее соусом болоньезе и посыпав тертым сыром.

Уточнения

Со́ус болонье́зе (итал. ragù alla bolognese) — блюдо итальянского происхождения, разновидность сервировки пасты, а также используемый при такой сервировке мясной соус.

