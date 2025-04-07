Медленно томится на плите, источая упоительный аромат: рецепт болоньезе для идеального семейного ужина

Представьте себе нежный домашний соус болоньезе, который медленно томится на плите, наполняя кухню восхитительным ароматом. Его кремовая текстура и гармоничное сочетание сочного свиного фарша и свежего лука создают уют и тепло на вашем столе. Этот рецепт — воплощение любви и заботы, вложенной в каждый ингредиент.
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паста болоньезе
Ингредиенты (если едоков немного, уменьшите количество ингредиентов вдвое):
1 кг свиного фарша
15 г соли
150-200 г красного лука
40 г подсолнечного масла
2 зубчика чеснока
черный молотый перец по вкусу
1 кг томатного пюре
10 г соли
40 г сахара
2 ч. л. сушеного орегано
1 ч. л. сушеного базилика
Приготовление
Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на подсолнечном масле до прозрачности.
Добавьте свиной фарш, приправьте солью и перцем. Жарьте, помешивая, до легкого коричневого цвета.