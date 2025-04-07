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Медленно томится на плите, источая упоительный аромат: рецепт болоньезе для идеального семейного ужина

1:31
Еда

Представьте себе нежный домашний соус болоньезе, который медленно томится на плите, наполняя кухню восхитительным ароматом. Его кремовая текстура и гармоничное сочетание сочного свиного фарша и свежего лука создают уют и тепло на вашем столе. Этот рецепт — воплощение любви и заботы, вложенной в каждый ингредиент.

Паста болоньезе
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паста болоньезе

Ингредиенты (если едоков немного, уменьшите количество ингредиентов вдвое):

  • 1 кг свиного фарша
  • 15 г соли
  • 150-200 г красного лука
  • 40 г подсолнечного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • черный молотый перец по вкусу
  • 1 кг томатного пюре
  • 10 г соли
  • 40 г сахара
  • 2 ч. л. сушеного орегано
  • 1 ч. л. сушеного базилика

Приготовление

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на подсолнечном масле до прозрачности.
  2. Добавьте свиной фарш, приправьте солью и перцем. Жарьте, помешивая, до легкого коричневого цвета.
  3. Введите томатное пюре, добавьте оставшиеся соль, сахар, перец, измельченный чеснок и сушеные травы.
  4. Тушите соус на медленном огне, пока не испарится лишняя влага.
  5. Отварите спагетти в подсоленной воде до готовности, затем слейте воду.
  6. Подавайте пасту, полив ее соусом болоньезе и посыпав тертым сыром.

Уточнения

Со́ус болонье́зе (итал. ragù alla bolognese) — блюдо итальянского происхождения, разновидность сервировки пасты, а также используемый при такой сервировке мясной соус. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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