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Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу

2:18
Зоосфера

Собаки умеют скучать, ждать, радоваться встрече — но как долго они хранят эти чувства в памяти? Спойлер: дольше, чем вы думаете. Даже если прошло много месяцев — они всё ещё помнят. Но как это работает?

Ребенок и собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ребенок и собака

Щенок забудет заводчика, но не "своих"

У щенков память гибкая. Если вы только что забрали малыша от заводчика, не ждите, что он потом будет помнить прежний дом. Новая семья быстро занимает всё его внимание, и уже через пару недель щенок считает хозяином именно вас. Запоминает быстро — и надолго.

Маленькие лапы, большая память

Щенки, попавшие в тёплую атмосферу семьи, могут хранить воспоминания о родственниках и друзьях семьи даже спустя год. Один пример: щенок провёл с семьёй до 4,5 месяцев, а после возвращения на дачу через год мгновенно вспомнил всех — бабушку, дядь, даже соседей, у которых раньше получал вкусняшки. Признание — безошибочное, и никакого страха или настороженности.

Запах родных сильнее расстояния

Даже краткие встречи оставляют след. Один пёс узнал маму и дочку хозяйки по запаху — ещё до того, как они подошли. Его радость была настоящей истерикой счастья: он вёл их домой за рукав, выл, не отпускал ни на шаг. И с тех пор боялся оставаться один, как будто снова может потерять.

Годы разлуки — и всё равно любовь

У взрослой собаки привязанность ещё прочнее. Пёс, с которым разлучились на 4-5 лет, сперва не узнал хозяйку. Но спустя час воспоминания всплыли — и дальше он от неё не отходил. Такие моменты показывают: память у собак долговременная, особенно если были настоящие чувства.

Собаки запоминают не только людей

Интересно, что друзья прежней собаки относятся к новому питомцу как к "члену стаи". Они принимают его почти безоговорочно, потому что он пришёл с человеком, которого уважают. Это доказывает: собачья память охватывает не только запахи и лица, но и эмоциональные связи, ритуалы, совместную историю.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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