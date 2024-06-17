В правительстве подсчитали IQ российских городов — оказалось, они сильно "поумнели" за пять лет

Цифровизация российских городов выросла на 55%, сообщил министр Файзуллин

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уровень цифровизации российских городов вырос на 55% по сравнению с 2018 годом, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на V Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город" в Перми.

Фото: ПАО "МОЭК" is licensed under public domain

Этот проект реализуется Минстроем России с 2018 года. В настоящее время в нём участвуют более 230 городов.

"Ежегодно с 2020 года определяем индекс "IQ городов", — сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. — По итогам расчёта индекса, его среднее значение достигло 61 балла из 120 возможных, что на 11% выше, чем в 2022 году".

Индекс показывает масштабы внедрения интеллектуальных технологий в ЖКХ — для улучшения комфортных и безопасных условий для жизни россиян. Он оценивается в четырёх категориях — крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры.

"В этом году он рассчитан для 235 городов. Лидерами в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Чернушинский городской округ. Отмечу, что по сравнению с базовым 2018 годом уровень цифровизации российских городов вырос на 55%", — уточнил Файзуллин.