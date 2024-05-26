Почему попытка выбраться из застрявшего лифта может быть опасной — экспертное предупреждение

Эксперт объяснил, почему нельзя выбираться из застрявшего лифта самостоятельно

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда лифт застревает, пытаться выбраться самостоятельно может быть опасно — так предупреждает технический эксперт по лифтам и подъемному оборудованию, Евгений Романов, в интервью с Пятым каналом. Он подчеркивает, что такой подход сопряжен с риском упасть в шахту с значительной высоты.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин is licensed under Public domain

"Бывали случаи, когда пассажиры, пытаясь выбраться самостоятельно, спотыкались и падали в шахту с восьмого или девятого этажа", — рассказывает специалист.

Он также отмечает, что даже при падении с небольшой высоты, например со второго этажа, есть риск столкнуться с защитными механизмами кабины. Это может привести к серьезным травмам, часто смертельным.

По мнению Романова, в случае застревания в лифте лучше всего немедленно связаться с диспетчером и дождаться помощи от специалистов по ремонту лифтов. Он подчеркивает, что управляющие компании обязаны оперативно реагировать на жалобы о неисправностях и решать проблему в кратчайшие сроки.