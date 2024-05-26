Фигурист Траньков резко ответил пользователю, который посоветовал "переделать нос" его жене

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков отреагировал на неприятный комментарий, который был направлен к его партнерше и супруге Татьяне Волосожар в социальных сетях.
Пользователь выразил критическое мнение о её внешности, предложив изменить форму носа, как это сделала Елизавета Арзамасова.
В ответ на это, Траньков резко ответил оставившему комментарий пользователю, посоветовав ему побеспокоиться о своём собственном умственном развитии.
"Это здорово! Но, сорри, нос надо переделать, как Елизавета Арзамасова… Сорри", — написал пользователь.
"Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало", — ответил на это Траньков.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков — успешная и красивая спортивная пара, объединившаяся не только на льду, но и в жизни. Они официально поженились в 2015 году и счастливо воспитывают двоих детей: дочь Анжелику, которая родилась в 2017 году, и сына Теодора, родившегося в 2021 году.
В 2018 году Волосожар и Траньков объявили о завершении своей профессиональной карьеры, но они продолжают оставаться активными и участвуют в различных спортивных мероприятиях.
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