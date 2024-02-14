Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков рассказали о скором прибавлении в семействе

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков готовятся стать многодетными родителями.
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков сообщили в Инстаграм* о скором пополнении в семье. Радостную новость они приберегли для дня всех влюблённых.
На видео Волосожар позирует с округлившимся животом. 37-летняя спортсменка не раскрыла пол малыша.
"Мы c мужем ждём встречи с тобой, наш малыш", — гласит подпись под видео.
Это третий ребёнок в семье. В феврале 2017 года у фигуристов родилась дочь Анжелика, а в мае 2021-го — сын Теодор.
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