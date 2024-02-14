Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков рассказали о скором прибавлении в семействе

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков готовятся стать многодетными родителями.

Фото: Инстаграм Волосожар

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков сообщили в Инстаграм* о скором пополнении в семье. Радостную новость они приберегли для дня всех влюблённых.

На видео Волосожар позирует с округлившимся животом. 37-летняя спортсменка не раскрыла пол малыша.

"Мы c мужем ждём встречи с тобой, наш малыш", — гласит подпись под видео.

Это третий ребёнок в семье. В феврале 2017 года у фигуристов родилась дочь Анжелика, а в мае 2021-го — сын Теодор.

Ранее сообщалось, что фигуристка Елена Ильиных родила третьего ребёнка от артиста балета Сергея Полунина.